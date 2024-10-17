百位大陸出版界人士台中交流　擠爆會場

台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕（左）與中國出版協會第七屆理事會理事長鄔書林（右）。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月17日電（記者 方敬為）第20屆海峽兩岸圖書交易會15日在台北登場，今年有逾百名大陸出版界人士來台交流，17日轉赴台中出席“兩岸書展暨版權交易研討會”，該活動是由台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕邀請，地點選在台中市僅存的簡體字書店“天龍圖書”辦理，由於場地狹小，人潮爆棚。大陸業界人士對台灣有簡體字圖書專賣店嘖嘖稱奇，實屬不易。



台灣兩岸出版交流協會主辦第20屆海峽兩岸圖書交易會，15日在台北市開幕，17日並在台中市辦理分會場活動，以“兩岸書展暨版權交易研討會”為題邀請兩岸出版業者交流。本次有逾百名大陸出版界人士來台參訪，由中國出版協會第七屆理事會理事長鄔書林帶團，參訪團上午從台北南下抵達台中會場“天龍圖書”，沈榮裕親自接待。



由於場地狹小，參訪團抵達後，書店瞬間人滿為患，但陸方參訪人士仍表現出十足興趣，從門口一路到書店內部都不停拍照記錄，還有業者在店門口拍照留念，由於台中“天龍圖書”是全市僅存的一間簡體字圖書專賣店，讓與會人士相當佩服，並對營運模式格外好奇。



沈榮裕表示，他引入大陸圖書到台灣銷售，其實市場接受度不低，因為有些大陸出版的圖書種類，台灣較少見，也因此還是有固定的客群，此外他也販售大陸的文創商品、文物、字畫等，也是很重要的營利來源。不過，台中店因為人手問題，將吹熄燈號。未來仍會轉型為兩岸文化、圖書的交流據點，讓兩岸文化交流在台中能持續下去。