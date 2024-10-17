活動中心放彈藥？台軍方允諾二周內檢討

藍委馬文君。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君質詢提到，宮廟之前收到軍方的公文，要求簽訂“彈藥預屯點支援協定書”，現在連活動中心、學校、公園、婚紗會館也都收到相關詢問。她提醒，一但發生重大災害，活動中心是收容民眾，但若囤放彈藥放在活動中心，沒有衝突嗎？一發生衝突，人跟彈藥都集中在那裡，要怎麼分配規劃，希望“國防部”要通盤檢討？“國防部”也允諾在兩周內進行檢討。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



馬文君提到，以色列之前攻擊加沙醫療院所，並提到醫院成為哈馬斯的藏身處跟軍火庫。後備指揮部6月開始，要求轄區簽訂“彈藥預屯點支援協定書”。一來彈藥就在你身邊，第二是戰爭發生會成為攻擊目標。大家想到是整體氛圍、區域緊張態勢會增加負擔，但簽了就是戰時的彈藥預屯點。



“國防部長”顧立雄表示，這個協定不見得是預屯彈藥。馬文君反駁說，上面就這樣寫的！顧立雄表示，現在預定是要去調查設施與動員編管地點，會符合台灣與國際法律規定。實際上是否真的到戰時，會有不同部署。



馬文君則說，就台灣與國際法遵循，但國際法上提到，宗教信仰場所不能當成軍事用途，這樣國際法保護也會跟著失效嗎？民眾無法受到國際法保護，希望“國防部”、“教育部”、“內政部”等相關單位，發生危難國家發生戰爭人人有責，但是不能隨便湊在一起。現在除了宮廟，還有活動中心、學校、公園、婚紗會館等都有去問，請人家簽署協定。



馬文君提醒，發生重大災害活動中心是收容民眾，但是又要囤放彈藥放在活動中心，這沒有衝突嗎？一發生衝突，人跟彈藥都集中在那裡，要怎麼分配規劃，希望“國防部”要通盤檢討。



“國防部”也說，兩週之內會提出通盤檢討。