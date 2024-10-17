兩岸出版業交流　官方派員盯場限制活動範圍

台灣兩岸出版交流協會主辦第20屆海峽兩岸圖書交易會，鄔書林率團到台中市交流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月17日電（記者 方敬為）第20屆海峽兩岸圖書交易會15日在台北登場，今年有逾百名大陸出版界人士來台交流，17日轉赴台中出席“兩岸書展暨版權交易研討會”。現場出現台“國安局”、陸委會、“文化部”、移民署等單位人員盯場。主辦單位台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕向中評社表示，在台北也是被緊迫盯人，大陸訪團被限制活動範圍，甚至要清點人數，令人無奈。



台灣兩岸出版交流協會主辦第20屆海峽兩岸圖書交易會，15日在台北市開幕，17日在台中市辦理分會場活動，以“兩岸書展暨版權交易研討會”為題邀請兩岸出版業者交流。本次有逾百名大陸出版界人士來台參訪，由中國出版協會第七屆理事會理事長鄔書林帶團，參訪團上午從台北南下抵達台中會場“天龍圖書店”，沈榮裕親自接待。



在訪團成員抵達前，會場內外就出現零星人員四處勘查。沈榮裕向中評社表示，都是台官方派來的便衣執勤人員，包括“國安局”、陸委會、“文化部”、移民署甚至地方派出所都派人前來“關切”，目的在於確保活動按照提報的規劃進行，同時掌握大陸來訪人員動態，避免有未經有關單位核准的額外行動。



鄔書林一行人抵達後，沈榮裕特別向對方告知台官方有派員關切，先代表主辦單位向大陸出版界的來賓表達不好意思。鄔書林則笑稱，沒想到兩岸出版業交流這麼受到重視，管理相當切實，語畢引起哄堂大笑。



沈榮裕表示，15日在台北的活動就被緊迫盯人，大陸訪團除了被限制活動範圍，甚至隨時要清點人數，訪團成員只能出現在活動會場、飯店、餐廳，其餘未提報在計劃內的地點、活動都不准，實在很沒意思，令人非常無奈！



鄔書林衹有簡短向沈榮裕寒暄交流，未公開發表談話，也根據相關規定，不得接受媒體訪問，態度相當低調。