南投清境長街宴登場　滇緬傣式佳餚一字排開

清境長街宴16日在壽亭新村登場，美食長龍超壯觀，從“龍頭”吃到“龍尾”，象徵家旺、平安、幸福。（南投縣政府提供） 中評社南投10月17日電／南投縣仁愛鄉清境社區16日在壽亭新村舉行“清境長街宴”，準備滇、緬、傣式特色佳餚，在社區街頭一字排開，形成壯觀的美食長龍，這是雲南少數民族哈尼族的傳統新年祈福宴。不僅嘗盡美味，祈求家興業旺、平安幸福，也為25日、26日即將在清境國小登場的“清境火把節”暖身。



邁向第18年連續舉辦，視為滇緬族群新年的文化慶典“2024清境火把節”即將於10月25及26日登場，火把節是源自西南少數民族的傳統節日節慶，融入薪火相傳、感念祖先等意涵，從雲南流傳到清境。其中10月16日在壽亭新村率先登場的是長街宴，打造源於雲南哈尼族傳統“十月年”的祈福宴席，家家戶戶沿街擺桌，連成一條長龍，又稱“長龍宴”，為清境火把節揭開序幕。



火把節加上長街宴，正是南投縣清境滇緬族群珍惜傳統、飲水思源、重現老家慶典習俗的代表性活動。



“清境長街宴”源於哈尼族的長龍宴，類似台灣民間辦桌文化，由清境社區發展協會承辦，每年在博望、定遠、壽亭3個眷村輪流舉行。今年在壽亭新村登場，當地居民準備雲南大薄片、彩色糯米飯、傣味酸筍辣椒、包料魚、涼拌米線等豐盛佳餚，宴請親朋好友。大家坐在長桌前傳遞佳餚、閒話家常，從“龍頭”吃到“龍尾”，象徵家興業旺、平安幸福。



南投縣觀光處科長黃山代表縣長許淑華出席長街宴。他指稱早年滇緬孤軍及眷屬1961年撤回台灣，落腳清境地區開墾，其後代承滇緬習俗舉行長街宴，也為宴席後重頭戲“清境火把節”暖身。“火把節”源自彝、白、哈尼、納西等少數民族的傳統節日，具薪火相傳、感念祖先之意。



縣府觀光處指出，2024清境火把節25日、26日將於清境國小登場，今年清境火把節以“白族紮染”和“蝴蝶圖騰”作為活動主視覺，四邊有許多小蝴蝶頭向中心，象徵“萬蝶朝宗”；宛如錢幣的繡球花造型象徵財富，蝴蝶與繡球花串接連綿而成的“花碟盤長”則寓意長生不老和靈魂不死。加上“下關風、上關花、蒼山雪、洱海月”等“風花雪月”元素，充分表現豐富的山水特色。活動期間除了歌舞表演，還有趕街市集，展售特色文創小物及特色美食。