爭議擴大　台“教育部”：停用青年服勤同意書

台“教育部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／台官方對高中生發放“戰時青年服勤同意書”，被質疑將徵調學生上前線。台“教育部”17日表示，此案已進行檢討並作出調整，自即日起，停止使用“參加學校青年服勤（含個資提供）同意書”，也將調整修正“學校青年服勤動員準備分類計劃”。



台“教育部”說明，《全民防衛動員準備法》自2001年11月14日頒布以來，學校依據該法實施青年服勤人員編組已超過20年。過往，以大專及高中階段學生為對象，由學校直接繕造學生名冊送地方政府備查，而為了尊重學生意願，“教育部”修改計劃內容，為必須徵得學生或家長的同意才可納入。



台“教育部”指出，因此在2023年5月22日即已函頒“2024年度學校青年服勤動員準備分類計劃”，內容即明確規定學生參加應基於自願原則，並提供“參加學校青年服勤同意書”範本，而所填寫的資料均由學校留存備查，毋須提供給“教育部”。



台“教育部”澄清，在2023年即有青年服勤同意書填寫，不是近期才發放填寫，並非如外傳是因應兩岸局勢緊張、也非因為戰時狀態而調查填寫。



台“教育部”強調，在2023年“國防部”預告全動法修正草案引發爭議後，“教育部”就邀集相關單位檢討並修正學校青年服勤範圍，因此，計劃已明確律定學校青年服勤範圍僅限於“協助地方政府進行避難引導”、“社區關懷”、“公共服務”及“行政支援”等活動，不包括軍警單位的勤務，而在學校教育階段就能完成人員教育訓練及演練，在災難發生時發揮校園安全、自救、救人功能。



“教育部”說，辦理青年服勤動員計劃，是在增強校園安全及應變能力，並在過程中重視學生參與的意願與教育意義。“教育部”已進行計劃內容的檢討調整，並停止使用“參加學校青年服勤（含個資提供）同意書”，未來相關計劃的執行，會研擬完整且清楚說明，降低民眾疑慮。