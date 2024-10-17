許智傑盤點9藍委罷免名單　服務處遭電話恐嚇

服務處接到恐嚇電話，綠委許智傑呼籲人民理性。（中評社） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案未通過，雖剛落幕，但朝野對立氛圍持續加深，明年恐迎來大罷免潮。民進黨籍“立委”許智傑前天分析7地區共9名藍委危險名單，今天下午高雄鳳山服務處接到一通恐嚇電話揚言“門口會有爆裂物”後報警。許智傑除呼籲人民理性，也強調不向暴力低頭。



民進黨新潮流系許智傑曾於15日在廣播節目受訪時點名“7地區9‘立委’的國民黨危險名單”，包括票數接近的黃建賓（台東）、涂權吉（桃園）、邱若華（桃園）、葉元之（新北）、丁學忠（雲林）、游灝（南投）、廖偉翔（台中）。另外，因三強鼎立勝出及仇恨值較高的包括，李彥秀（台北）、羅廷瑋（台中）。



事隔兩天，位於高雄市鳳山區保泰路段的許智傑服務處，17日下午1時左右接到一通恐嚇電話，服務處表示，對方提到不要動不動就提罷免，不然國民黨的支持者會不開心，更揚言“小心服務處門口會有爆裂物”。由於服務處擔心發生意外，事後也立即報案。



對此，許智傑表示，呼籲人民理性，國民黨十月初傳出要獵殺20名綠委，他受訪被動回應，結果國民黨打人喊救人，抹黑他挑起對立，四處煽動支持者來洗版，這次甚至有恐嚇電話，他無法接受，不向暴力低頭，已經報警處理。



高雄市警察局鳳山分局表示，接獲服務處告知後立即責派五甲派出所受理恐嚇案，目前已成立專案小組全力查緝中。