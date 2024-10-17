竹北市召募清潔隊員　學士至博士加權計分

新竹縣竹北市將擴大召募清潔隊員15名，學士至博士都給予加權計分。（竹北市公所提供） 中評社新竹10月17日電／新竹縣竹北市將擴大召募清潔隊員，報名日期從17日至21日，不分性別共15名。竹北市長鄭朝方歡迎市民朋友投入“城市靚亮守護隊”，且鼓勵學士、碩士、博士加入行列，給予加權計分，另外擁有職業大貨車、吊車、挖土機等執照也將評估優先錄取，正式隊員薪資將達新台幣4萬5750元。



竹北市公所指出，竹北清潔隊現有清隊員199人，將再擴大召募15人；竹北是座年輕且充滿活力的城市，處於快速發展與進化過程中，為進一步提升環境品質，因此辦理這次擴大召募隊員，盼維護好竹北的市貌環境，保持整潔舒適的城市意象。



鄭朝方表示，自上任以來積極推動清潔隊工作環境改善，從工作服設計、車輛機具升級、王品集團授課指導帶入五星服務，並支持團隊創新研發廚餘傾倒機，減少職業傷害，也請專業教練指導體能訓練，都體現對基層勞工的關懷與重視，盼打造一支服務品質好的清潔服務品牌。



鄭朝方指出，為鼓勵青年加入具專業性的服務團隊，特別推出徵選加重計分方案，學士加重5分、碩士加7分、博士加10分，擇優錄取；持有職業大貨車、大客車駕照及汽車修護、挖土機、鏟裝車、抓斗車等機具相關證照者也有加權計分並優先錄取；正式隊員薪資可達4萬5750元，並享有年終獎金、子女教育補助等福利。



鄭朝方強調，甄試過程以公平、公正、公開方式進行，總分為100分，項目包括體能測驗，占總成績40%；書面資料審查占15%；面試占總成績25%；綜合考評占總成績20%。其中體能測驗方面，包括仰臥起坐與伏地挺身，兩項測驗都要求在2分鐘內完成20下，確保新進人員具備基本體能素質，能應對日常工作中的各種挑戰。