金門澎湖連江三縣市首長論壇　簽署合作協議

“離島三縣市首長論壇”17日於金門舉行，連江縣長王忠銘（右）、金門縣副縣長李文良（中）、澎湖縣副縣長林皆興簽署“離島三縣市合作協議”。（照片：連江縣府提供） 中評社金門10月17日電／由金門縣政府主辦的“離島三縣市首長論壇”於17日舉行，金門、澎湖與連江三縣的首長齊聚一堂，針對離島發展議題展開深入討論。此次論壇不僅促進了三縣市在離島治理和發展上的經驗交流，出席論壇的連江縣長王忠銘、金門縣副縣長李文良、澎湖縣副縣長林皆興共同簽署“離島三縣市合作協議”，為離島間的未來合作奠定基礎。



在論壇上，三縣市簡要分享了各自的發展成果。澎湖縣介紹了“蚵殼永續再利用”的環保創新方案，連江縣分享了推動“馬祖國際藝術島”計劃的進展，而金門縣則展示了“智慧水務管理平台”的應用，這些舉措為離島的永續發展注入了新動力。



連江縣府指出，縣長王忠銘特別針對離島縣市在地緣政治環境下的施政困境進行心得分享。王忠銘指出，離島縣市在政策制定與推行上，常處於兩難境地：施政推動過於強烈，可能觸碰到敏感的政治紅線；但若步伐過於謹慎，則擔心無法讓民眾感受到政策帶來的實質改變。



王忠銘表示： “我們在進與退之間都面臨挑戰，進一步擔憂觸碰敏感議題，退一步又恐人民無感。相信金門也面臨類似的困境，這使我們在施政時更需細心拿捏，以人民的福祉為最優先考量。”



王忠銘強調，離島縣市不僅要展現文化上的自信，也要在這複雜的政治環境中穩步前行，維護地方民眾的利益。論壇上，王期許離島能攜手面對挑戰，共同尋求發展的新契機。



論壇的重頭戲是三縣市首長共同簽署的《離島三縣市合作協議》。協議中指出，金門、澎湖、連江三地擁有獨特的地理條件和豐富的歷史文化資源，儘管面臨著資源有限、建設挑戰以及交通不便等問題，但各縣市一致認為，這些困境同時也是合作與發展的契機。三縣市強調，未來中央與地方政府、民間力量的通力合作至關重要，唯有如此，才能將離島的特色優勢轉化為發展機遇，實現區域繁榮。



合作協議中具體規劃了幾個主要方向。首先，將增開離島間的航班，並提供居民票價補助，促進人員流動，活絡離島觀光經濟。三縣市也計劃恢復澎湖與金門之間的定期航班，以進一步促進兩地交流。其次，三地將加強與台灣本島之間的交通連結，通過增加航班、補助航運費用等方式，降低天氣與旅遊高峰期對交通的影響，確保離島居民的交通權益。最後，三縣市將共同推動“跳島旅遊”，整合資源並聯手行銷，將離島之美展現給更多的海內外遊客。



此次離島三縣市首長論壇的成功舉辦，不僅標誌著三地在離島發展上達成了高度共識，更展現了離島之間合作的廣闊潛力。未來，金門、澎湖和連江將持續深化合作，攜手迎接離島發展的新篇章。