反制綠大罷免潮？傅崐萁否認有廿席綠委名單

國民黨團總召傅崐萁（左二）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月17日電／民進黨籍“立委”喊要發動大罷免潮，外傳中國國民黨也有鎖定綠委的20人罷免名單。對此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天於朝野協商時澄清，外面有不實謠言稱在野黨有提出20名“立委”標的人物，他代表國民黨表達從來沒有這樣的事，不管是黨團或是黨中央都沒有規劃這樣的事。



民進黨新潮流系“立委”許智傑曾於15日在廣播節目受訪時點名“7地區9“立委”的國民黨危險名單”，包括票數接近的黃建賓（台東）、涂權吉（桃園）、邱若華（桃園）、葉元之（新北）、丁學忠（雲林）、游灝（南投）、廖偉翔（台中）。另外，因三強鼎立勝出及仇恨值較高的包括，李彥秀（台北）、羅廷瑋（台中）。許智傑今日稱位在高雄服務處下午收到電話恐嚇，揚言“門口會有爆裂物”，他已向警方報案。



國民黨“立院”黨團日前將選罷法逕付二讀，提高罷免連署門檻，要求連署要檢附身分證影本，“立法院長”韓國瑜今召集協商討論此案。



媒體報導，傅崐萁表示，“國家體制”應該安定，公職人員都有明確任期，這也是“與民有約”；罷免是最後的極端手段，雖然這也是人民的權利，但應審慎使用。



傅崐萁指出，擾攘不安無法讓台灣政局穩定與“國家”安定。他提及，聽說明年有大罷免潮，令“立委”有莫大的壓迫和威嚇，尤其對在野黨來講，會讓在野黨的“國會議員”沒有辦法好好執行職務。



傅崐萁強調，外面有很多不實謠言，說什麼在野黨有提出要罷免執政黨20席“立委”的所謂相關標的人物，他要代表國民黨嚴正表達，從來沒有這樣的事情，不管是黨團或是黨中央都沒有規劃這樣的事。他要在此朝野黨團協商場合，以正視聽，一次講清楚，絕對沒有這樣的事情，但也不希望執政者用強大的資源和優勢，來壓迫在野黨。