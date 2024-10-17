赴菲蓋綠電廠挨轟　郭智輝：我怎是小白兔

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／台“經濟部長”郭智輝日前主張“赴菲律賓蓋綠電廠，再把電送回台灣”，並將在半年內提出完整評估報告，輿論嘩然。對於頻頻失言，中國國民黨籍立委王鴻薇說他是“誤入叢林的老黑兔”。郭智輝今天出席活動受訪表示，自己捨棄董事長和教授身分來到經濟部，希望創造經濟成長的環境，“怎麼可能是小白兔”。



郭智輝擔任經濟部長之前，是崇越集團董事長。該集團旗下公司包括崇越科技、崇越石英製造廠、信越光電、台灣信越半導體、敏盛科技、建越科技工程、群越材料等，集團總人數超過1800人，2023年總營收達492．7億元。



媒體報導，郭智輝今天出席2024台灣創新技術博覽會，被媒體追問，是否認為自己是誤入歧途的小白兔，他先是反問媒體“你認為我是嗎？”



郭智輝指出，“我跟各位報告，我沒有誤入歧途，我今天捨棄我的教授身份、捨棄我的董事長身分，我為什麼要來？你們應該可以很清楚，希望能夠把台灣真正的創建一個有經濟的成長，這是我過去所學的、我的經驗，如果能夠回饋給大家，我才來經濟部啊、對不對？我在學校當教授當了10幾年，我在企業裡面當董事長，當了40幾年，我幹嘛要來這裡？那我怎麼可能是小白兔。”



關於到菲律賓買綠電似乎不太划算，郭智輝也表示，這些都還在構想，當初在看命題時，希望買進來台灣的電，就按照貿易的條件，要比台灣的成本更低才有買的意義，才能夠幫助台灣的廠商降低成本。



郭智輝強調，雖然拋出這個命題，在跟大家討論，不可能去買貴的電回來給台灣，增加自己的麻煩，目的是幫助台灣要綠電的廠商，可以買到更便宜的綠電，這個就是唯一的目標跟目的。



郭智輝說，唯一的目標就是讓台灣的廠商在用電的時候，他得到的成本是最低的，所以我們不斷地在嘗試，讓所有用電的廠商可得到更便宜的電價，讓他們成本更低，當然就可以把電價調低。