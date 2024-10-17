台積：日熊本一廠第4季量產　二廠明首季建廠

台積電董事長暨總裁魏哲家17日下午主持線上法說會。（照:台積電直播） 中評社台北10月17日電／台積電董事長暨總裁魏哲家17日表示，美國亞利桑那州第1座晶圓廠將於2025年初量產，日本熊本第1座廠今年第4季開始量產，第2座廠預計明年第1季開始建廠，並於2027年量產。



台積電17日下午召開線上法人說明會，公布2024年第三季財務報告，合併營收約7，596．9億元，稅後淨利為3，252．6億元，2024年第三季毛利率為57．8％，營業利益率為42．8％，稅後純益率則為33．4％，稅後每股盈餘（EPS）為12．54元。



台積電指出，與去年同期相較，2024年第三季營收年增39．0％，稅後純益與每股盈餘皆增加54．2％。與前一季相較，第三季季增12．8％，稅後純益則增加31．2％。



魏哲家也提到，已感受到客戶對2奈米需求相當強勁，且更甚於3奈米，也是作夢都沒想到的（Never dream about it），目前正積極準備產能，以滿足客戶需求。



魏哲家說明台積電海外布局最新進展時指出，台積電將在亞利桑那州建置3座廠，第1座廠4月採用4奈米製程進行工程晶圓生產，具備非常好的良率，對於台積電和客戶是一重要里程碑，預計2025年初量產。



魏哲家說，亞利桑那州第2座及第3座廠將基於客戶需求採用更先進的製程技術。其中，第2座晶圓廠計劃於2028年量產。



至於日本熊本廠，魏哲家說，熊本一廠進展非常成功，已完成所有製程驗證，預計第4季量產。熊本二廠已經開始整地，預計明年第1季開始建廠，於2027年量產，主要供應消費性、車用、工業及高效能運算（HPC）應用。



關於德國德勒斯登廠，魏哲家表示，德勒斯登廠於8月舉行動土典禮，預計2027年底量產，主要供應車用與工業應用。



台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭指出，台積電海外廠明年起估計將影響毛利率約2至3個百分點。