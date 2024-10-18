兩岸圖書交易會成績佳　沈榮裕笑稱因禍得福

台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月18日電（記者 方敬為）第20屆海峽兩岸圖書交易會15日在台北登場，17日在台中辦理“兩岸書展暨版權交易研討會”分會場活動，負責接待的台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕接受中評社訪問表示，本次交流活動台官方格外緊迫盯人，限制很多，但也由於大陸出版業者只能專注在交易會本身，反而有不少台灣圖書版權售出，他開玩笑稱“因禍得福”，謝謝台官方！



海峽兩岸圖書交易會睽違5年，今年第20屆活動由台灣出版事業協會主辦，於15日在台北開幕，為期7天，以“書香兩岸，情繫中華”為主題，設立大陸圖書展示區、台版圖書展銷區、兩岸版權洽談及新書發布區等展區，吸引超過200家兩岸出版機構和版權機構參與。本次有180位大陸出版界人士來台交流，由中國出版協會第七屆理事會理事長鄔書林帶團。



對於本屆兩岸圖書交易會，沈榮裕向中評社表示，意義相當重大，因為該活動在兩岸之間已連續辦了19年，是兩岸圖書出版業重要的交流平台，中間受到新冠疫情影響，中斷了5年，今年能夠在兩岸關係較為複雜的情況下順利復辦，非常不容易。



沈榮裕提到，透過兩岸圖書交流，很多大陸的優質圖書可以進到台灣來，就能促成雙邊的文化交流，達到增進互信、和諧的效果，就如同他引進簡體字圖書，在台灣賣了20多年，進口幾千萬本書籍，這些書讓台灣讀者增加了很多新的知識，其實台灣的出版業相對低迷，現在很多類型的書都減少出版，例如量子科學、電腦電機、中醫科學、美術類的書法字帖等，而大陸的圖書可以彌補台灣書市類型，達到種類多元化。

