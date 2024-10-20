傅慰孤：對台速戰速決 賴在歷史留如何名？

空軍退役中將傅慰孤接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）大陸解放軍14日進行“聯合利劍－2024B”演習，當晚6點落幕。台空軍退役中將、前“國防部”常務次長傅慰孤向中評社表示，很明確看到大陸對於台灣問題如果要用武力解決，就是要採速戰速決的方式，避免外力的干涉介入，外界還沒反應過來就打包回家了。因此，真正瞭解大陸的軍事戰略，連美國都不敢正面去惹它，在這情況下，台灣去招惹幹嘛？



傅慰孤認為，兩岸之間不是衹有戰爭這條路可走，執政的賴清德必須想清楚自己要留下的歷史定位為何，回到“中華民國憲法”的核心，固有疆土包括中國大陸，促進國家統一，這些都合於“憲法”，如果能用文化中國來處理兩岸問題，統一在一個可長可久制度下的中國，從這種宏觀的觀點來處理，才有機會解決兩岸問題。



傅慰孤，浙江鎮海人，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部”常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



賴清德雙十節演說後，解放軍14日發動“聯合利劍－2024B”演習。解放軍表示，演習是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾。演習在當日傍晚宣告結束。

