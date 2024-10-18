黃明賢：民進黨錯誤能源政策全民承擔民怨大

國民黨籍屏東縣議員黃明賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月18日電（記者 蔣繼平）台灣電價上漲引發民怨，中國國民黨籍屏東縣議員黃明賢接受中評社訪問表示，民進黨連續執政第9年，錯誤的政策已讓民眾苦不堪言，物價節節攀升，為何要全民承擔、在野幫忙背書？補貼的錢流向綠油油的綠電業者，選舉時再捐給綠營政治獻金，根本不道德。



黃明賢，1983年生，屏東人，世新大學資訊傳播系學士、世新大學資訊傳播所碩士。2018年當選國民黨屏東縣議員並連任。黃明賢的父親黃國安和母親李瑪麗都曾任縣議員。



新版電價16日正式上路，民生用電凍漲，但產業電價平均調幅達12.5%，“行政院”編列新台幣2000億預算要撥補台電。國民黨主席朱立倫下令這筆預算“絕對不能讓它過”。接下來是朝野攻防焦點。



民進黨執政第9年，屏東市的店家感受到物價攀升。屏東市餐飲業者最常使用的炸油（一桶18公升），10年前叫貨約一桶400元左右，隨著物價上漲慢慢上升，疫情期間飆漲到一桶960元，解封後降到600多元，今年初又慢慢上漲，現在店家叫貨一桶為740元。另外，電費的部分也很有感，需要用到烤箱的餐飲業者說，近期兩個月電費繳了8萬元，但去年同期兩個月只有6萬元，“若營業額一樣，但各種成本、原物料上漲，那獲利是越來越少，業者受不了就得調漲產品價格。”



黃明賢表示，這就是在民進黨的非核家園，這種“禍國殃民”的政策之下產生的苦果，但民進黨是執政黨，有機會可以修復政策，卻為了意識形態，整個民進黨都被綁架，讓全民吞這個苦果，來承擔這樣的損失，根本是不道德的。



黃明賢表示，政府每年都撥這麼多錢給台電，讓台電去攤平這些損失，再讓綠電業者來賺，廠商全部都是綠油油的，整個邏輯看起來就是拿錢補貼給綠油油的綠電業者，完全不道德、不合理。那為何要全民陪葬？要在野黨民代一起背書？



黃明賢表示，補貼最後都是到民進黨的好朋友，等選舉的時候再捐政治獻金給各層級的綠營民代，這樣搞，對台灣一點幫助都沒有，還會讓物價節節上升，連最南部的屏東縣店家也抱怨連連。



關於朱立倫下軍令狀的動作怎麼解讀，黃明賢表示，當然過去“立院”議題發動與主導都是黨團為主，這次主席下軍令狀，當然外界感覺就會不一樣，但他認為這是“為所當為”，這就是擔當，做為最大在野黨的主席，這是很好的作為。至於是否連動到明年主席選舉，他認為還有一年時間，時間還早，對朱主席的表現值得期待。