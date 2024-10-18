十一連假金馬陸客少　蔡宗佑：已是好的開始

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）目前兩岸旅遊形同冰凍，金馬陸客被視為重要風向指標。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，十一連假期間陸客入境金馬旅遊共333人，因為金門已5年沒有迎來陸客，有總比沒有好，他觀察大陸那邊都有在推金門遊，對後續保持樂觀，接下來預估會更多，每月應可達1千人。他也盼藉由陸客開啟金馬旅遊，逐漸緩和兩岸氣氛，也活絡金馬的在地產業。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



十一假期是大陸民眾的出遊旺季，據陸委會統計，10月1日至10月7日期間，陸客入境金馬旅遊共333人，其中金門195人、馬祖138人。同一期間，陸客赴香港旅遊共121.7萬人次，赴澳門旅遊共82.6萬人次。相較之下，金門、馬祖陸客人數是寥寥可數。



有關目前陸客赴馬祖旅遊人數仍少的原因，蔡宗佑表示，其實大陸那邊的組團旅行社社，這次組團時間比較短一點，且還要放十一長假，所以以他來看這樣算不錯的成績。他認為，十一連假過後，陸客人數會好很多，因為他剛從廈門回來，發現大陸那邊都在推金門遊，所以接下來應該會不錯。



蔡宗佑表示，畢竟之前五年，是一個陸客都沒來金門，未來一個月陸客人數達1至2千人應該沒什麼問題，自由行應該也會蠻多的，若自由行多的話，對整個金門產業才會雨露均霑，到時自由行應該會比團客多，而他觀察目前小三通過來金門玩，台灣移民署這邊發證情況是蠻正常的。