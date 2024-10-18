何振盛語中評：大陸圍台軍演強度會越來越高

佛光大學樂活產業學院院長何振盛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社宜蘭10月18日電（記者 盧誠輝）針對大陸解放軍“聯合利劍－2024B”圍台軍演，佛光大學樂活產業學院院長何振盛接受中評社訪問表示，軍演時間長短不是重點，而是解放軍透過這次軍演展現強大實力與決心，他相信未來解放軍的圍台軍演的層級與強度只會越來越高，而當台灣民眾都麻痺習以為常後，才是最危險的時候。



何振盛，政治大學中山人文社會科學研究所博士，曾任“外交部”駐越南代表處秘書、第三屆“國大代表”、新黨副秘書長、草山行館執行長、林語堂故居執行長。現任佛光大學樂活產業學院院長、未來與樂活產業學系教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長。



何振盛指出，解放軍這次的“聯合利劍－2024B”圍台軍演，雖然只持續了13小時就結束，但時間長短根本就不是重點，大陸已透過這次軍演充分凝聚內部的共識與意志，並向外界展現維護主權的態度與決心，他相信未來解放軍的圍台軍演的層級與強度只會越來越高。



他說，比起2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西訪台後大陸首次進行的圍台軍演，或是今年520後大陸第二次“聯合利劍－2024A”的圍台軍演，美國國務院當時都僅表達“深表關切”（deeply concerned），但這次的“聯合利劍－2024B”圍台軍演，美國國務院卻使用了“嚴重關切”（seriously concerned）的字眼，就可看出這次圍台軍演對台灣的威脅有多大了。



何振盛分析，台灣早期多研判大陸若要武力攻台，應該會從台灣西部登陸，所以才在西部部署重兵，但若從過去的歷史來看，不論是荷蘭、西班牙或日本都是從台灣東部登陸，而解放軍這次的圍台軍演則是連遼寧艦航母編隊都出現在東部海域，這對台灣的能源或軍援都是很大的威脅，因為只要台灣的制海和制空權遭控制，任何地方確實都可能成為解放軍的登陸點。



何振盛強調，未來若解放軍圍台軍演成為常態化，對台灣會是最危險的狀況，因為當民眾都麻痺與習以為常，根本不把圍台軍演當一回事後，那就是最危險的時候。