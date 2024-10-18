劉德海語中評：東亞情勢升溫　美可能管不了

劉德海接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）朝鮮半島與台海情勢緊張，美國大選時間逼近，東亞局勢發展態勢為何？台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，台海情勢緊張，朝鮮半島也發生衝突，這都有連動關係。美國要面對選擇，韓國與美國有軍事協定，美方一定要表態，也希望駐日美軍過去朝鮮半島附近，表示支持韓國。但是台灣跟美國沒有正式協防條約，《台灣關係法》不具有軍事協定，美國沒必要保護台灣。現在全球整體發展，對美國不是很有利，面對東亞情勢升溫，美國可能裝作不管。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



根據韓國《中央日報》報導，朝鮮15日中午12點左右炸毀連接兩國的京義線、東海線道路的部分區間，這兩條道路於2003年完工，耗資1.3億美元，費用全部由韓國負擔，一直被視為兩國關係重要里程碑。



對於朝鮮半島局勢緊張，在美國大選前夕爆發，劉德海對中評社分析，朝韓之間關係發展與韓國總統尹錫悅個性有關，也跟尹錫悅太太金建希有關，韓國政治風暴起來，導致在野黨與執政黨衝突加劇。一方面執政黨若要抓韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，在野黨也要反制把尹錫悅太太關進去，尹錫悅有壓力。加上現在有提議要罷免總統，李在明若被關，就加速罷免尹錫悅的進度，現在尹支持度跌到兩成。朝野互相咬來咬去，韓國在野黨認為，尹錫悅故意要藉著與朝鮮關係緊張轉移焦點。



劉德海表示，韓國一直說要斬首行動，對象就是朝鮮領導人金正恩或是軍事領袖，韓國無人機進入平壤上空不止一次，是三次，朝鮮當然不高興。韓國媒體還報導說無人幾是3D列印等，不是軍方正式無人機。現在朝韓鬧成這樣，導致朝鮮去炸毀韓國公路，象徵朝韓友好交流中斷。