馬準威語中評：九二共識是台海避險通關密語

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月18日電（記者 楊騰凱）針對兩岸情勢，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威向中評社表示，美國已經忙著應付烏俄、以哈局勢，再應付台海戰場只會雪上加霜，故不太可能透過台灣掀起對大陸的代理人戰爭。



馬準威指出，但對中國大陸而言，若台灣採極端靠向美國路線就是一種挑釁，台海軍演不斷會增加擦槍走火的危險，大陸逐漸熟練的攻台作為，也會讓其愈來愈有底氣。對大陸而言，只有“九二共識”才是通關密語，但這不可能是賴清德的選項。



馬準威為台灣大學政治系國際關係博士，過去曾擔任亞太和平研究基金會研究員兼主任，現為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授。研究專長包括國際關係理論、國際戰略研究、大陸對台政策等。



賴清德的雙十談話，大陸很不滿意，賴是否少了一點避險？



馬準威表示，對中國大陸而言，台灣只要是靠向美國就是一種挑釁，從大陸方面看，他們無法用“避險”的角度去理解賴清德雙十演說，但就賴的認知而言，他的演說已然存在克制，甚至多數西方媒體都認為賴的演說是溫和的，認為賴有維持台海和平穩定的論述。但中國大陸不能接受亦完全可以理解，對大陸而言，只有“九二共識”才是通關密語，但這不可能是賴的選項。



馬準威指出，從中國大陸的角度來說，台灣對內講“中華民國”沒關係，但是對外不應該把這些事情戳破，直接闡明“中華民國”與中華人民共和國兩個實體，這也就是九二共識的精神，對內講或對兩岸雙方講是一回事，可是當對外發言的時候，這個話題彼此應該低調。可是賴清德壓根就不認為有“九二共識”，賴會認為這些議題沒什麼不能說的，這當然會使得陸方不滿，以教訓思維回應賴。