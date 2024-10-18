台軍方：美軍火商雷神溢收款　近期返還台灣

雷神生產的雙聯裝刺針飛彈。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／美國司法部16日宣布，美國軍事承包商雷神（Raytheon）涉嫌數起對外國軍事合約的詐欺及行賄案件，包括在兩份關於愛國者飛彈及雷達的合約裡，詐騙美國國防部支付更多費用，還欲行賄卡達官員以拿下關鍵軍事系統合約。雷神為此將賠償逾9.5億美元進行和解。對此，台灣軍方昨表示，美國政府於近期內將把雷神公司溢收款項返還台方帳戶，全數繳還公庫。



美國司法部副助理部長德里斯科（Kevin Driscoll）發表聲明指出，雷神公司參與違法欺詐美國政府的計劃，及欲在卡達行賄拿下業務。雷神公司已同意簽署2份為期3年的緩起訴協議，若雷神在這段期間內遵行協議條款，將撤銷相關刑事指控。



根據麻薩諸塞州法庭文件，2012年到2013年及2017年到2018年，雷神在美國為其外國夥伴利益提供的兩份合約談判期間，向美國國防部提供虛假和欺詐性資訊，誤導國防部以虛高價格授予其兩份合約，一份是購買愛國者飛彈系統的合約，另一份是操作及維持雷達系統費用的合約。這項詐騙計劃導致美國國防部向雷神公司支付了比合約多超過1.11億美元的費用。



雷神承認，在合約談判期間透過編造成本，向美國收取過高費用，並獲得超額利潤，也承認未能披露雷達站人員合約的真實成本或定價數據，還在一份與美國國防部的合約上收取了兩次相同費用。



根據紐約東區的法庭文件，在2012年至2016年期間，雷神透過虛假的分包合約，賄賂了一名卡達空軍高級官員，以獲得某些防空系統的合約。還與卡達實體簽訂了一項合作協議，希望能透過行賄卡達官員，直接向雷神公司授予一份建立卡達軍隊聯合作戰中心的潛在合約；法新社報導，司法部稱，雷神共支付超過3000萬美元給一名卡達掮客，這人是卡達國王的親戚，過去從未有過軍事國防承包商背景。



司法部聲明指出，2項和解協議均要求雷神公司未來3年需外聘獨立監察員，強化內部適法性計劃，向司法部匯報其他不當行徑證據，並配合任何正在進行或未來的刑事調查；雷神公司表示，將為這項失職之舉負責，將與獨立監察員密切合作，改善並加強道德與適法性計劃。



台灣軍方單位表示，針對此案與美國防部、美國務院均保持密切聯繫，並掌握美司法部對雷神公司裁罰的最後結果。軍方強調，美政府將於近期內將雷神公司溢收款項返還“我方”帳戶，全數繳還公庫。