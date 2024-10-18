藍委批能源政策圖利特定業者　掏空台電

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強與許宇甄今天在“立法院”“國是論壇”上，皆批評台灣的能源政策。他們痛批台電長期虧損的問題源於政府縱容特定利益者掏空台電，並質疑“經濟部”宣布的菲律賓太陽能種電計劃存在圖利疑慮。兩人都強調，現行的綠能政策缺乏完善規劃，導致民眾承擔高額電價。



羅智強首先指出，台電每年虧損達數千億元(新台幣)，“國庫”不斷撥補，卻仍無法止血。羅智強認為，台電的虧損與一群他稱為空手套白狼的“白狼族”利益團體有關，他們透過投資風力發電專案進行套利，造成台電與“國家”財政的沉重負擔。



羅智強進一步指出，早在2017年，一家名為“達德”的公司獲得“經濟部”的批准，以100%獨資取得某風場的經營權，但隨後卻不斷轉讓股份，最終將持股降至0%，完美“脫手”該項目，完成了一次“空手套白狼”的套利操作。“經濟部”雖曾針對此案作出裁罰與調整，但未能有效阻止這類行為，最終造成數百億的損失。羅智強強調，這正是台電虧損不斷的根本原因，並指責“經濟部”對這些套利行為的縱容。



許宇甄則聚焦於“經濟部”近期提出的菲律賓太陽能電廠計劃。她批評“經濟部長”郭智輝的構想過於天馬行空，認為透過海底電纜或船運將菲律賓的綠電送回台灣，無論是技術上還是經濟上都不可行。許宇甄質疑，該計劃是在圖利雲豹能源，並指出其中涉及高達33%的電力損耗問題，這將進一步提高台灣的電價，讓民眾承擔更大的經濟壓力。