大罷免潮不會發生？郭正亮：葉元之較危險

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案未通過，但明年2月現任“立委”任職滿一年後，是否會迎來“大罷免潮”引發關注。前“立委”郭正亮認為，大罷免潮不會發生。不過他認為，藍委中葉元之比較危險，因為他的對手是民進黨籍的羅致政。



郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中指出，大罷免潮不會發生。目前比較明顯的是台灣民眾黨籍新竹市長高虹安。因為12月25日之後，高虹安若被罷免，中央就派任，連選都不用選。民進黨會有幾種顧慮︰第一個要感謝基隆市長謝國樑，罷樑沒有成功，證明藍白只要合，就天下無敵。



郭正亮分析，若藍白合，民進黨想要罷免的那幾位藍委，哪一個比較可能被罷免。罷免要兩個前提比較容易成功︰也就是落選的那一位有心報仇，有幾個人就不適用。比如藍委廖偉翔，對手是“教育部次長”張廖萬堅，他不認為張廖萬堅會做這種事。還有藍委丁學忠，對手是前綠委蘇治芬，都是比較有格調的政治人物，不會去搞這個。



郭正亮認為，藍委葉元之就比較危險，因為他的對手是前綠委羅致政。羅致政會想報仇，對手有沒有心要再回來，這個很關鍵。像謝國樑會被罷免，就是因為有民進黨秘書長林右昌，如果不是林右昌，罷樑不可能搞那麼大。



郭正亮又說，第二個就是區域是不是有藍白合的氛圍。像台中市的藍委羅廷瑋不用緊張，因為有國民黨籍台中市長盧秀燕和民眾黨前“立委”蔡壁如，台中的大氛圍就是藍白合。



郭正亮指出，第三個大原因就是，美國總統1月20日就職，美國不樂見藍綠互相罷免，亂成一團。還有罷免都是網路在吵，他並不認為，真正的民進黨高層要做這件事。