賴因應陸軍演開高層會議　盧德允：竟沒軍人

因應大陸解放軍環島軍演，賴清德14日召開“國安”高層會議。（照:賴清德臉書） 中評社台北10月18日電／大陸解放軍14日凌晨宣布在台灣周圍展開“聯合利劍－2024B”軍事演習，賴清德上午緊急召開“國安”高層會議，並在臉書發布會議照片，但遭質疑擺拍。對此，前“國防部”視察、資深媒體人盧德允指出，大陸軍演是很明顯的“國安”危機，會議中沒有軍人或軍事專業背景的高層，有資政邱義仁卻沒有參謀總長梅家樹，且賴清德、蕭美琴也不該同時出現，這麼多重要事件都漫不經心。



賴清德14日召開“國安”高層會議，在臉書發布的照片中，與會的“國安”高層分坐長桌兩側，自右排右起分別為：“國安會”祕書長吳釗燮、“行政院長”卓榮泰、賴清德、蕭美琴、“總統府”祕書長潘孟安、“總統府資政”邱義仁；左排左起分別為“國安局長”蔡明彥、“國防部長”顧立雄、“外交部長”林佳龍、陸委會主委邱垂正、“國安會”諮委傅棟成。



根據《中時新聞網》報導，盧德允17日在YouTube發布影片表示，“總統府”發布的會議照片，裡面一個軍人都沒有，或是有軍事專業的都沒有，“國防部長”顧立雄是文人，也沒有軍事專業。這是針對大陸當天宣布要舉行對台軍演，很明顯的“國安”危機，現場開會難道沒有專業問題要請教軍人嗎？參謀總長梅家樹不在現場，真的讓人匪夷所思。如果梅家樹有到場，也一定要把軍人也就是參謀總長拍進去照片才是。



盧德允也質疑，民進黨大老、府資政邱義仁在場，為何參謀總長不在呢？實在不懂有甚麼道理，連邱義仁都來了，梅家樹為何不在，難道梅家樹沒有比邱義仁重要嗎？



盧德允另提到，蕭美琴為甚麼不是用視訊參與？為甚麼要出現在會議室，賴清德和蕭美琴不應該同時出現在同一個場域，萬一賴清德有狀況不能視事，領導責任就在蕭美琴手上，所以不能在同一個地方，這不是常識嗎？是不是要拍照做大內宣？



盧德允直言，賴清德大內宣告訴民眾有把大陸軍演當成重要事件，這種作法太不專業，還有上個月將官晉升茶會，也有府方女性幕僚說不用起立，導致賴清德生氣的事件，這也是不專業。政府有些螺絲鬆了，有點脫線，平常看不到就算了，在這麼多的重要場合還這麼漫不經心，莫名其妙。