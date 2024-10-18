民進黨團拼總預算案排審　藍白再度否決

總預算案審查再度遭到藍白聯手否決，贊成審查有49人，反對有58人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團為了能夠讓政府總預算案交付委員會審查，半夜3點派出黨團幹部、“立委”洪申翰排隊提出議案。但中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在處理相關議案排審時，民進黨團希望總預算案排入審查的提案，再度遭到藍白聯手否決。表決時出席“立委”有107人，支持民進黨團案有49人，反對有58人。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘與澎湖“立委”楊曜缺席。



民進黨“立法院”黨團今天在院會前召開黨團大會，由黨團幹事長吳思瑤主持會議，柯建銘依然因為腳傷缺席，但柯昨天拄著拐杖出席“立法院長”韓國瑜主持的朝野協商，今天黨團大會與院會都缺席。



民進黨今天半夜就在議場外率先排隊提案，院會一開始， 韓國瑜宣布討論程序委員會未排案，由院會決定下周委員會議程，一開始就先處理民進黨提案，但一開始還“技術性”等了在野黨“立委”到現場，讓在野黨“立委”喊有異議，民進黨議案必須要進行表決。



在表決時民進黨“立委”高喊“院長不中立，一手要預算，一手擋預算”、“不審預案就是瀆職”等，韓國瑜坐在主席位置上並未特別有什麼表情，有讓朝野“立委”口號喊好喊滿，才宣讀表決的票數。