賴囂張不了多久？郭正亮：軍演就趴在地上

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／賴清德在雙十慶典時一再重申兩岸“互不隸屬”的強硬立場，但大陸舉行“聯合利劍-2024B軍演”後，賴僅在臉書低調發文稱“不符合國際社會期待”、“台灣願意在防疫等面向合作”、“健康有序對話交流”，軟化不少的態度耐人尋味。前“立委”郭正亮強調，蔡英文執政八年，沒有一次軍演是針對她。如果未來對岸一年來三次軍演都針對賴清德，兩岸因素不見得對他有利，再加上綠委吳思瑤等恐遭罷免，賴清德再囂張也沒多久了。



郭正亮17日在《大新聞大爆卦》節目表示，蔡英文執政八年，衹有美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）來台才引發一次軍演，也沒有人怪蔡英文，就怪裴洛西。中國大陸也講得很白：軍演是針對裴洛西。蔡英文執政八年，沒有一次軍演是針對她的。



郭正亮質疑，賴清德才就職5個月，就來2次軍演，擺明就針對賴！賴清德不要以為每次惹得軍演，民進黨的票就一定增加。這種事情如果多了，如果聯合利劍軍演每年來三次，累計到2028的時候會有幾次了？



主持人提問：所以抗中牌可能會失靈？郭正亮回答，“當然是啊”！賴清德擺明了就是前倨後恭，賴之前講話多囂張，結果大陸舉行一個大軍演，去看賴清德臉書怎麼寫的？賴講話的語氣，比中國國民黨、台灣民眾黨都還要低調。賴這幾次的作為，簡單講：被人看破手腳了（閩南語：識破技倆）！



賴清德就是嘴啾（控制不住嘴）！講完了，出事了，又很低調，就是前倨後恭。郭正亮認為，賴清德在國民黨籍“立法院長”韓國瑜主場的雙十晚會，嘴啾成那樣；到雙十慶典的時候，就已經半蹲了；到了軍演，大概已經趴在地上了！就是給人這種感覺。



郭正亮指出，這個如果再重復發生，因為賴每年有3次固定講話：元旦、520跟10月10日。像他這種人，他不講“互不隸屬”可能就會渾身不自在？那只要講，就軍演！就這樣。所以不要以為兩岸因素對他有利，不一定，因為他實在太“過”了。這就是一個領導人要很細膩地抓那個平衡點。蔡英文難道不是“台獨”嗎？為什麼八年沒事？況且蔡英文還比賴有底氣囂張，蔡以57%得票率當選、“國會”過半！賴是得票率40%、“國會”51席。“然後囂張得抓不住？搞得對內、對外都緊張得要死！緊繃啦”。



郭正亮認為，吳思瑤就是賴清德的爪牙，就帶頭吵架。她只要看到誰是賴清德的潛在對手，就開始攻擊。這種情況只要失控，明年吳思瑤就可能不是“立委”了！因為她會首當其衝被罷免，所以賴清德也囂張沒多久了。