兩湖論壇將登場　許淑華：促進南投杭州合作

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月18日電（記者 方敬為）南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”將於25日舉辦開幕式，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，本屆論壇討論議題涵蓋觀光、教育、文化、產業等面向，南投縣府將與杭州市府深入座談。此外，縣府也將安排陸方來賓參訪日月潭、中台禪寺等，促進南投、杭州各方面交流，希望能進一步拓展未來雙方的合作空間。



一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，原定今年9月26日舉行，但由於陸委會遲至9月18日才函覆縣府核准辦理，導致前置作業時間緊迫，加上陸方行政流程來不及，因此延至10月辦理。陸委會副主委梁文傑17日證實，縣府提報的活動區間為10月24日至28日共5天。



許淑華18日出席“南投縣工業會慶祝工業節暨表揚績優廠商代表大會”，對於兩湖論壇的相關規劃安排受訪表示，論壇預計在25日在南投市舉辦開幕式，歡迎杭州市府團隊蒞臨，27日閉幕，為期3天，將就觀光、教育、文化、產業等面向深入座談，期待促進南投、杭州各方面交流。



根據縣府提報計劃內容，24日為杭州訪團抵台，全天為旅運安置規劃，25至27日為論壇主活動，28日全天為訪團成員返陸旅運行程。杭州市將由副市長胥偉華帶隊來訪，胥負責科技、民族宗教、人力社保、外事、數位化改革、行政審批服務等方面工作。



許淑華表示，除了主要的論壇交流，也將安排杭州的朋友參訪南投在地產業、觀光景點、宗教中心等，包括南投市上緯集團的創新園、魚池鄉日月潭風景區、埔里鎮中台禪寺等，也包括教育文化層面的互動，兩地青年交流等，希望開拓南投在地青年學子的視野，進一步拓展未來雙方的合作空間。



許淑華強調，兩湖論壇已行之有年，是兩岸交流、增進雙方和諧的重要平台，縣府會遵循相關指引，按照提交的活動規劃進行，籲請“中央”不必過度擔憂，會以活絡經濟、招商引資、觀光文化等方向推動兩岸交流，且在兩岸當前比較緊張的局面，透過地方推展兩岸交流互動，也能夠降低兩岸敵意、增加互信，希望能中央能夠支持。