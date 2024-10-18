服勤書青年上戰場？侯友宜：賴清德要避戰

新北市長侯友宜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北10月18日電（記者 張穎齊）台灣高中以上學校發放“青年服勤同意書”，被家長認為是要送孩子上戰場，台“教育部”17日緊急喊卡。中國國民黨籍新北市長侯友宜18日表示，尊重“教育部”喊卡，但避戰絕對是賴清德要負的責任，別讓人民生活在恐懼當中。



台灣高中以上學校學生被徵詢服勤意願，消息傳出引起軒然大波，台“防長”顧立雄昨日在“立法院”答詢時明確表示“不同意”這件事，將與部會協調；而“教育部”昨天下午立即宣布取消這項作法。



侯友宜今日上午出席新北市中和區的錦和運動公園地下停車場啟用典禮，與會的有國民黨籍“立委”張智倫、新北市交通局長鍾鳴時、國民黨籍新北市議員陳錦錠、邱烽堯、金瑞隆、游輝宂、民進黨籍議員張維倩、張嘉玲、大日開發公司負責人蘇幸福等。



侯友宜會後受訪，中評社記者詢問新北市府日前是否有接獲高中的青年服勤書？侯市長立場態度如何？



侯友宜回應，新北市一向配合“中央”，涉及學校等政策也都會配合，但關於這份青年服勤同意書，大家有不同意見，“教育部”昨日緊急喊卡，他給予尊重。



侯友宜說，但還是要說，避戰絕對是領導人賴清德的責任，別讓人民生活在恐懼之中，他相信唯有大家同心齊力、避免戰爭發生，才是人民的依靠，大家一起繼續努力、加油。