提罷免藍委遭恐嚇　綠委許智傑：嫌犯已抓到

綠委許智傑日前點名罷免9位藍委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”許智傑服務處昨接獲恐嚇電話，一名中年男子來電嗆“不要動不動就提罷免，不要囂張，不然國民黨的支持者會不開心，小心服務處門口會有爆裂物”。許智傑今天受訪說，譴責暴力，也呼籲人民理性。嫌犯昨晚已經被抓到，希望將來不要再有非理性行為發生。他也說，不管對民進黨、國民黨都會用同樣標準呼籲。



新潮流系綠委許智傑曾15日在廣播節目受訪時點名“7地區9‘立委’的國民黨危險名單”，包括票數接近的黃建賓（台東）、涂權吉（桃園）、邱若華（桃園）、葉元之（新北）、丁學忠（雲林）、游灝（南投）、廖偉翔（台中）。另外，因三強鼎立勝出及仇恨值較高的包括，李彥秀（台北）、羅廷瑋（台中）。



許智傑已經表態爭取2026高雄市長選舉黨內提名。昨天被藍委葉元之抨擊躲在同溫層、在“立法院”沒存在感、沒種又沒腦。



對於葉元之的批評，許智傑今天也反擊指出，沒想到葉元之上任不到9個月，竟然這麼不用功，明明是台大學弟，怎麼淨說些悖離事實的話。若一直凹之，葉元之這麼想要被罷免，人民當然會罷之，也拜託葉元之被罷免後，千萬不要來高雄。



許智傑今天受訪回應，鳳山一直是55波選區，絕非柯志恩、葉元之口中的同溫層。鳳山是僅次於左楠全高雄第二藍選區，他從市民代表做起，基層起家，一路轉戰至今26年，才漸漸翻轉多所軍校所在地的鳳山，甚至在眷村曾只小輸一百票，就是靠服務不分藍綠，雙倍努力才能獲得選民支持；但整體選民結構軍公教仍是大宗，這也是為何韓國瑜三山造勢選在鳳山出發的主因。



許智傑說，擔任“立委”的前一任是國民黨江玲君，韓國瑜選市長在鳳山大勝3萬票，目前鳳山議員8席藍綠各半，他頭一次選鳳山市長也只小贏3千票，鳳山從來不是民進黨鐵票倉，更不是什麼舒適圈。客觀數字會說話，“許多好朋友都說不然叫葉元之來高雄選，我完全不認同，高雄不是資源回收廠，板橋人不要的。高雄人當然也不要，拜託葉元之被罷免後，千萬不要來高雄。”