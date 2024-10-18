台灣人口危機　吳春城提照護與發展雙軌政策

白委吳春城。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”吳春城在今日的“國發會”人口預估報告評論記者會上，強烈呼籲政府面對不可逆轉的高齡化問題，提出雙軌並行的政策對策。他表示台灣正進入嚴重的少子化及高齡化社會，並呼籲政府應正視這一趨勢，轉變思維，將“壯世代”轉為國家發展的主力，避免未來社會結構崩壞。



針對“國發會”最新公布的人口推估報告，吳春城指出，根據報告內容，到2070年，台灣總人口將銳減至1437萬，且高齡人口持續增加，預示台灣已無法逆轉進入“高齡化社會”的趨勢。對此，吳春城提出“照護／發展雙軌並行”及“將扶養比分子變分母”的兩大政策建議，希望藉此轉危為安，扭轉人口衰退所帶來的挑戰。



吳春城指出，這份報告顯示台灣新生兒數逐年減少，並提到預估每年新生兒人數跌破10萬的時間點，已從之前推估的2054年提前至2040年，甚至可能在2026年便會突破10萬人以下。他強調，政府多年來投入的資源及政策未見成效，少子化問題愈發嚴重，顯示政策的失效性。他質疑目前政府的應對措施，並表示若不迅速採取有效對策，未來台灣的社會結構將面臨崩壞。



吳春城指出，根據報告中的數據，2070年台灣15至64歲的工作年齡人口將僅剩697萬人，與65歲以上的高齡人口相當，雙方各占人口比重約46%。這意味著每位勞動者需承擔相等數量的退休人員，經濟及社會負擔將極為沉重。吳春城認為，依照目前的年齡區分方式，65歲以上的高齡者被視為“無用人口”是極為不公平的，尤其預期壽命已接近90歲，許多高齡者依然擁有勞動能力和貢獻價值。



吳春城進一步提出兩大政策建議，首先是“照護／發展雙軌並行”，即同時發展適合高齡者的照護服務和生產力導向的產業，藉此激發“壯世代”的潛力，將其轉化為國家發展的動力。其次，他提議應重新定義扶養比，將“扶養比的分子變分母”，以減少對勞動力的壓力，讓高齡人口也能成為社會經濟的貢獻者。



此外，吳春城呼籲成立“壯世代政策辦公室”，專責推動壯世代的相關政策，並推動《壯世代政策與展業發展促進法》立法，以應對即將到來的超高齡社會。他強調，政府必須徹底改變現有政策，迎合未來社會的需求，避免繼續以“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的方式應對高齡化挑戰。