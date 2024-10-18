藍委張嘉郡轟：政府打詐網站全是色情廣告

藍委張嘉郡出示截圖顯示，“數發部”的打詐網站都是色情廣告。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）為因應詐騙案件層出不窮，“數位發展部”4日公佈“網路詐騙通報查詢網”APP，開放民眾下載測試版本通報詐騙行為，但中國國民黨“立委”張嘉郡今天在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時指出，打詐APP在手機商店的評價最低衹有2.6星，“數發部”拿公帑去公測打詐APP，還引來一堆色情廣告，讓張一度驚呼“天啊！”反問卓“能接受這種狀況嗎？”不如“數發部”也進行公測，之後就裁掉。



卓榮泰連忙緩頰說，自己只要求“數發部”有三個方向，一定要做好，第一個要精準，這個是詐、不是詐，要精準告訴民眾。第二，如果使用這他有問題，我們要一個通報系統的連結，讓民眾指出他的這個網站有問題，之後，他可以進去通報，詳細來說明他被騙的情況。第三，這個APP必須要非常好的操作。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，今天排定為交通組質詢。



張嘉郡質詢時先問卓榮泰，有沒有看過“數發部”的“打詐APP”嗎？卓說有，張追問卓，是否知道“數發部”應該是打詐最重要的機關之一？卓榮泰回應表示，技術面來看是，但實際執行的應該還有檢警調系統。



張嘉郡質疑，政府打詐卻愈打，詐騙案件愈多，因為根據統計，去年詐欺案件共有37832件，較前年增加了8314件，增加了28.17%。她接著問“數發部”長黃彥男，“數發部”9月底推出了網路詐騙通報查詢網，後續也有APP上架，經費要1300多萬元，但目前普遍的評價是非常粗糙，而且15天就下架？究竟達到什麼效果？



黃彥男表示，“數發部”推出打詐APP的第一個要求是好不好用，他坦承，這個打詐APP的確有進步空間，但效果已經看到了，接著解釋該APP第一階段是公測，一開始就是公告要進行公測，目前完成階段性任務才下架，第二階段會再上架，而且“數發部”門已經搜集到1萬個民眾的使用回饋，可以作為調整的依據，而1300萬元的經費，其實是整個打詐APP計劃從5月份至12月份使用，並不是15天就用完。



張嘉郡出示截圖，強調“數發部”的打詐網站上竟全都連結了色情廣告，非常離譜，黃彥男對此表示，公測的目的就是找出問題，讓張感嘆地說，“數發部”真的要加油。