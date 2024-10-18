高雄“國瑜樹”竟變廢土推置場！藍議員痛批

高雄林園的“市境之南樹”因前市長韓國瑜舉辦元旦活動成爆紅景點，韓粉暱稱為“國瑜樹”。（圖：高雄旅遊網） 中評社高雄10月18日電／高雄林園的“市境之南樹”因中國國民黨籍前高雄市長韓國瑜2019年辦元旦活動爆紅，韓粉暱稱為“國瑜樹”。今年7月颱風來襲一度傾倒後扶正。國民黨籍高雄市議員邱于軒發現，近日樹木旁廣場堆滿廢土，根本是市境之“難”，決策過程粗糙。海洋局表示，土方是中芸港清淤廢土，會另覓暫置場瀝乾淤土。



2019年為時任高雄市長韓國瑜就任初期，在高雄市“觀光局”舉辦的元旦晨曦音樂會上，韓國瑜親自在此棵樹上掛上“高雄發大財”許願牌，因此被韓粉稱為“國瑜樹”，此地也被納為高雄的觀光聖地之一，每逢假日集結許多遊客到此一遊欣賞。



高雄市議會18日進行農林部門質詢，藍議員邱于軒質問高雄市海洋局，被稱市境之南樹的黃槿樹廣場辦過日出音樂會，林園小朋友來這裡遠眺小琉球，也有人喝咖啡、休閒，著名景點竟變土石堆置場，土方內還有舊輪胎、廢棄物，到底怎麼回事？



海洋局長黃登福解釋，中芸漁港執行清淤工程，4月9日辦地方說明會，漁會代表及在地里長等人達成共識，同意將漁港疏濬廢土送至爐祭奠公園養灘，工程已於8月9日開工，預定12月底完工。



邱于軒說，“全部都亂了套”！依據清淤計劃書，總預算新台幣3500萬元，內含1200萬元運送及土資場處理費，土資場在哪裡？為何會找一塊“觀光局”認定的景點來暫置淤土？另外這個地點涉及“海巡署”、“觀光局”及河川局等機關權責，海洋局推置前有問過這些單位意見嗎？怎可找地方里長背書就這樣做？



黃登福回應，施工後發現，這個地方遊客比較多，不適合土方瀝乾及分類，會另外找地方堆放。