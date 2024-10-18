台北可恃民力平均年齡逾半百　警消長認偏老

左起台北市警局長李西河、消防局長莫懷祖接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月18日電（記者 張穎齊）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”培訓40萬名可恃民力，必要時支援軍事行動。中國國民黨籍台北市議員吳志剛18日質詢，台北市可恃民力究竟多少人？平均年齡為何？真能因應戰爭嗎？台北市警察局長李西河、消防局長莫懷祖答詢說，民防大隊、義警、義消平均年齡逾50歲，年齡的確偏大，目前獲得的通知還是培訓而已，看“國防部全民防衛動員署後備指揮部”如何調度。



賴清德日前主持的防衛韌性委員會，“國安會”提出5大核心任務，包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通運輸及金融網絡安全。其中確定在台培養40萬民力投入，今年12月進行桌上兵推，明年6月銜接漢光演習，進行全面性前導演練。



吳志剛今日下午在台北市議會警政衛生部門質詢，問李西河、莫懷祖，知不知道賴清德成立這個委員會的內容為何？與現有的編制有何差異？李西河、莫懷祖均回答，都是9月底看報章雜誌新聞才知，當然也還有看了“中央”的資料，對台北市來說就是民力的培訓運用。



吳志剛問，民力的培訓不是平時就有在做嗎？那為何還要成立所謂“全社會防衛韌性委員會”？意義在哪？是否只是多了個主管機關而已？警消碰到戰爭、災害時運用這些民力嗎？



莫懷祖坦承的確平時就有在做培訓。李西河說，警力運用在大自然災害應變是沒問題的，但若需要雙十節、跨年等大型活動，還是需要民力來協助勤務、疏導交通等。



吳志剛說詢問“中央”要的全台40萬民力中，台北市人數占多少？平均年齡又是多少？



李西河答詢，台北市民力部分，民防大隊為3300人，義警3040人，義交960幾人，志工有1萬5000人，這些民力平時都有在編組訓練；民防大隊平均年齡為55歲，義交56歲，的確年齡都偏大。莫懷祖則說，義消平均年齡為52至53歲。



吳志剛追問，這些民防、義警消有備役身分，若發生戰爭防部會徵召，但留下的缺口如何補？李西河說，警察局收到的部分就是通知要受訓，這屬於後備指揮部的權責，台北市警局預計今年訓練1700名義警、民防的備役役男，再會報給後指部、靜候召集。莫懷祖說，消防局則是收到災害時，要有搶救調度辦法，會向鄰近縣市調度民力志工等，請他們到分隊進行災害協勤。