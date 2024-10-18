王家貞爆孔廟執行長宣揚“台獨”　黃偉哲要查

針對台南市孔廟文化基金會執行長石牧民在導覽解說時宣揚“台獨”意識，藍議員王家貞提出質詢。(照:王定貞臉書) 中評社台南10月18日電／台南市文化局去年聘請“台獨”立場鮮明的石牧民擔任台南市孔廟文化基金會執行長，引發藍營民代不滿。中國國民黨籍台南市議員王家貞今天在台南市議會第4屆第4次定期大會市政總質詢上，痛批石1年來利用官員職務，在孔廟導覽解說上宣揚“台獨”意識，甚至稱“用‘台獨′包圍中國”，質疑“孔廟要變‘台獨廟′？”。王家貞表示，石牧民若不適任就下台，否則要刪孔廟預算。



對此，民進黨籍台南市長黃偉哲表示，若是在正式場合就不宜，將請文化局調查。石牧民則強調發言非在導覽工作上，但不否認“台灣獨立”是他的政治立場。



綜合台媒報導，王家貞指出，台南孔廟是“國定古蹟”，在2011年時，時任台南市長的賴清德，也是文廟管理委員會主委，將其改為公設財團法人台南市孔廟文化基金會，由執行長負責執行，台南市政府編列文化基金會預算就是支付執行長的年度薪水 。



王家貞在總質詢上砲轟石牧民上任1年來頻遭民眾檢舉，拿政府每年新台幣87.5萬元的薪水，卻趁著導覽解說宣揚“台獨”，甚至出現要“用‘台獨′包圍中國”的言論，痛斥他到底是孔廟還是“台獨廟”的執行長？質疑全台首學的台南孔廟如今成了宣揚“台獨”基地？



王家貞指石牧民身為前美國太陽花領袖，如今變本加厲、囂張跋扈。孔廟不是宣揚“台獨”的基地，請還給孔廟應有的尊重及尊嚴，不要在孔廟搞“台獨”，石既不適任就應下台，否則刪市府孔廟預算。



石牧民表示，“台獨”言論並非在執行導覽工作時陳述，但承認是自己的政治主張。



台南市文化局長謝仕淵先誇讚石在過去1年來，大幅增加孔廟內的賣店營收，又能在導覽時以中、英、台3種語言解說，但關鍵是導覽內容重點，應以宣揚孔廟既有的文化脈絡，將釐清言論是否發生在覽導場合，並討論是否有不適當的內容。



黃偉哲則說，孔廟執行長的工作就是做好本分，就算有不同意識形態，都不能這麼做。會請文化局瞭解調查。