今年會中斷？秦慧珠促陸委會別擋雙城論壇

台北市議員秦慧珠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月18日電（記者 張穎齊）南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”將於25日登場，杭州市副市長將來台參加。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠18日質疑，台北、上海雙城論壇還要拖延到何時？希望“賴政府”、陸委會不要拖延批準時間，國民黨籍台北市長蔣萬安也應盡速與上海方積極討論敲定，切不可蹉跎，成為首次中斷的一年。



有關上海、台北雙城論壇，陸委會昨日表示，目前沒有收到台北市政府的申請。



秦慧珠說，台北市長蔣萬安日前在市議會答詢時，明確表示11月將舉辦雙城論壇。



秦慧珠表示，南投、杭州的兩湖論壇原定9月26日舉辦，但因陸委會在9月18日才批准，以致大陸官員來不及來台，南投縣只能將時間推遲。目前兩岸情勢詭譎，“賴政府”及陸委會對大陸官員赴台及兩岸交流，阻礙大於支持，因此蔣市府應及早因應，以免屆時送出論壇舉辦申請，又因陸委會拖延批准而讓大陸官員來不及成行。



秦慧珠說，雙城論壇拖延未開，上海市台辦主任已在9月10日換人，由金梅接任。2024雙城論壇早在6月鍾曉敏主任來台時，就已經規劃完成，主題為“新脈動、新未來”，針對友善交通、河川治理、文化觀光進行3個分論壇討論，並預定簽署智慧醫療、野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。現在上海台辦新主任金梅上任，雙城論壇之主題及論壇主題，不知是否還維持不變？



她說，雙城論壇今年是第15屆，逢“5”逢“10”算是整數，具有一定意義，而且本屆又是蔣萬安任內第一次在台北舉辦，切不可蹉跎中斷，蔣市府應即早跟上海方討論，敲定雙城論壇舉辦的時間、訪問團成員，並送出申請，也希望陸委會不要拖延批準時間，讓第15屆雙城論壇可以於11月在台北順利舉辦。



關於時間點，秦慧珠說，台北市議會11月22日至12月6日開始進行對蔣萬安的市政總質詢，蔣萬安須率全體市府首長備詢，因此可能無暇也不適合於總質詢期間舉行雙城論壇。而總質詢之後將開始審查預算，她認為可能11月22日總質詢之前舉辦雙城論壇較為合宜。



台北、上海雙城論壇創立於2010年，今年是第15屆，預計在台北舉辦。今年5月上海市台辦聯絡處長徐皓率團來台北，與台北市政府就雙城論壇內容及考察地點進行踩線，6月時上海前市台辦主任鍾曉敏帶領包括徐皓處長等人的先遣團，來台北拜會蔣萬安市長，並就雙城論壇主題、主論壇、分論壇及參訪地點進行溝通，同時放出消息將於今年7、8月舉行雙城論壇，後來媒體報導預定於8月26、27、28三日舉行。



秦慧珠質疑，然而時至今日已至10月中下旬，雙城論壇何時舉辦仍未明朗，10月7日蔣萬安赴議會進行施政報告時，她已詢問蔣萬安今年雙城論壇是否不舉辦了？蔣萬安明確回答將於今年11月舉辦，希望如期如質順利辦理成功。