朝野僵局　游盈隆：韓國瑜搖身一變不得了

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月18日電／明年度政府總預算案卡關，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜受“行政院”卓榮泰請託邀請朝野黨團三長共進“和解飯”，雖然最後以破局告終，但府秘書長潘孟安15日率7位大法官被提名人拜會“立法院長”韓國瑜，韓國瑜允諾，會盡速主持朝野協商，安排人事同意權審查。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆17日在政論節目分析認為，韓國瑜讓人民感受到跟過去不一樣了，“現在搖身一變，不得了”。



針對潘孟安帶大法官被提名人拜會韓國瑜一事，游盈隆17日在政論節目《新聞千里馬》中談到，其實過去也是這樣，不足為奇，也是禮數，只是說此方式有沒有用、能否保證“國會”審查順利過關，他坦言，“變數很大”。



游盈隆認為，這樣的過程最大受益者是韓國瑜，現在都當好人，一起吃飯、接待一下，講一些有溫度的話，因此獲益，曾經被民意打入冷宮的他，讓人民感受到跟過去不一樣了，“現在搖身一變，不得了，有問題找韓國瑜”。



不過，游盈隆指出，“立法院”是合議制，院長並沒有比較大，但因為此角色可以調和鼎鼐，試圖解決問題；但在游看來，過去20、30年審預算哪一次不是吵吵鬧鬧，到最後一天加班開會審查，過程雖風風雨雨，但仍順利化解，但這一次問題在於可能在野黨硬杯葛到底，甚至大砍預算，其實“行政院長”現在無法根據過去經驗，做為決策依據。



“主要是執政黨會受傷”游盈隆說，現在雙方論戰，要提出正大光明理由，但他覺得執政黨論述在過去這陣子比較弱，但很奇怪，現在媒體主要掌握在執政黨手裡，可是民眾在網路世界得到更多訊息，進而影響選民態度、投票行為，否則怎會過去蔡英文任內兩個重大選舉輸的一蹋糊塗。



游盈隆提醒卓“內閣”要有危機意識，如果想說過去是這樣，這次就這樣，可能是很大錯誤，畢竟這次的在野黨不是過去的在野黨。