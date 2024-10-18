新竹棒球場改善2年零進度　邱臣遠批統包商

邱臣遠今日下午召開記者會說明新竹棒球場改善進度。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月18日電（記者 盧誠輝）新竹棒球場曾是2022地方選舉新竹藍綠白的政治攻防焦點，但從2022年7月封場至今，進度仍幾乎是零。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日下午召開記者會批評統包商向法院申請保全證據拖延改善進度，他呼籲應儘快解除保全證據，讓市府可以進場進行改善工程，早日還給新竹市民期待已久的棒球場。



新竹市政府今日下午召開“新竹棒球場改善重啟進度說明”記者會，包括邱臣遠、新竹市政府工務處長陳明錚、教育處長林立生、中國國民黨新竹市議員陳慶齡和吳旭豐、民眾黨新竹市議員李國璋都到場出席。



針對新竹棒球場重啟進度，邱臣遠指出，安全第一、崩塌危險零容忍是市府基本態度，市府必須確保場地安全無虞，也是重啟的最高指導原則。今年4月24日已委託高雄市結構技師公會審查統包商提送的進板結構計算書，6月6日完成審查報告結果並不符合現行法規，且無法滿足混凝土結構設計的規範所規定的強度設計。



邱臣遠說，統包商明知覆土高度超出原設計，卻遲不願進場，並向法院提起保全證據的訴訟，市府表達遺憾，除主動追蹤鑑定進度，配合提供資料，工務處已完成覆土移除開工前的3大計劃書的核定，9月份也完成地下室臨時支撐，待保全證據解除後，即可進場。



邱臣遠強調，市府在6月25日召開第5次體檢會後尊重專家決定，決議以人工草皮作為後續的施作方向，新竹棒球場工程委託規劃設計服務案9月19日進行第1次細設審查，預計年底完成細部設計及預算書圖核定後，移案工務處。邱呼籲，統包商不要再透過法律的程序和工具，拖延棒球場改善重啟進度，希望能配合市府，一起改善棒球場。



新竹棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，新竹市議會棒球場監督改善小組一直都在督促市政府改善新竹棒球場，但快2年來，真正在拖延新竹棒球場的就是廠商，利用司法手段讓新竹棒球場看不見重啟曙光，更遺憾的是有一些人士還試圖轉移焦點，利用各種方式帶風向，這樣的操作應該適可而止。