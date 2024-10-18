前金防部少將偷運部隊洗衣機回家　遭彈劾

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／前金門防衛指揮部少將參謀長林承家（原名林帝志），涉將新台幣7990元的公有洗衣機寄回台灣家中使用，日前被金門地院重判12年、褫奪公權3年。“監察院”18日公告，林員涉入侵占公物、挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用等違失事證明確，本月稍早審查委員以13票全數通過彈劾。



林帝志2017年7月1日至2019年10月4日擔任金防部少將參謀長，因涉嫌挪用部隊經費，被依貪污罪法辦，不久即退伍；檢調查出，他貪小便宜將部隊全新的洗衣機從金門“跨海”運至台南家鄉，得知被舉發，又偷偷運回金門，並棄置於雜草堆中等。林帝志從軍20多年，一路從小排長爬升至少將，服役期間，一度榮登“國防部發言人臉書”，被視為陸軍的“明日之星”。



“監察院”18日透過新聞稿指出，被彈劾人林承家（原名林帝志）於任職陸軍金門防衛指揮部參謀長期間，涉有侵占公用暨公有財物、挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用，違失事證明確。“監察院”13位審查委員於10月8日全數審查通過“監察委員”蔡崇義、賴振昌、林文程提案，全案移送懲戒法院審理。



彈劾案文指出：



一、被彈劾人身為軍人，擔負“保家衛國重”責大任，誠實廉潔乃基本要求，竟利用其法定職務權限之機會，侵占公用暨公有財物，涉犯貪污治罪條例等，違失重大。



二、被彈劾人藉單位於餐廳舉辦慶生餐會之時機，宴請民間友人，並食用官兵餐會部分菜品，且將費用納入部隊伙食費支應，核有違失。



三、被彈劾人接待“國防部”軍醫局晚宴餐會前，將購置一箱公務晚宴高粱酒，先行扣留6瓶，並搬至參謀長辦公室內；另辦理父親節餐會前，以“試菜”名義，邀約同仁至餐廳用餐，並將費用納入部隊伙食費支應，核有違失。



四、被彈劾人命所屬擔任軍車、公（私）務租賃車駕駛，於公務期間搭載其親友訪金遊玩，核有違失。



五、被彈劾人為國軍高階將領，應為官兵表率，然竟不思其身負“國家”社會之重託，利用其法定職務權限之機會，侵占公用暨公有財物、挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用等行為，斲喪“國軍”整體形象，除涉犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法相關罪責外，亦違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及“國軍”人員廉政倫理須知等規定，違失事證明確，具公務員懲戒法第2條事由且有懲戒之必要，爰依“憲法”第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

