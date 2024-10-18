徐巧芯批否決自家提案　卓榮泰：財政考量

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日在“立法院”會質詢“行政院長”卓榮泰，針對禁伐補償條例中的補償金額問題，強烈質疑“行政院”否決了自家“立委”的提案。徐巧芯指出，儘管民進黨“立委”提出六萬元補償的版本並獲得多數綠委們的支持，最終“行政院”卻僅核准四萬元(新台幣)，這種自相矛盾的決策引發混亂並導致總預算案卡關。卓榮泰則強調，政府在決策過程中已進行多方溝通，但最終決定金額是基於財政考量。



徐巧芯首先指出，目前“立法院”通過禁伐補償金額是民進黨“立委”陳瑩提出的六萬元補償版本，獲得多數民進黨“立委”支持，並有高達六成的民進黨“立委”連署。然而，令人費解的是，民進黨作為執政黨，卓榮泰卻最終否決了這一提案，僅同意四萬元的補償。她批評，這樣的決策讓“國會”內部出現混亂，也對跨黨派支持原住民權益的努力造成影響。



徐巧芯強調，國民黨基於跨黨派合作與原住民權益的考量，原本支持無黨籍“立委”高金素梅提出的五萬元補償版本，這個版本更接近“行政院”的立場。但當民進黨“立委”們提出六萬元的提案時，國民黨也選擇支持這一更有利於原住民的金額。徐巧芯質疑，“行政院”為何在民進黨內部已有廣泛支持的情況下，卻最終否決該提案，而選擇了低於期望的四萬元版本。



針對徐巧芯的批評，卓榮泰回應表示，政府在決策過程中確實進行了廣泛的溝通，包括與民進黨“立委”團隊的協調。他強調，“行政院”的最終決定是基於財政考量。卓榮泰解釋，政府必須在兼顧原住民權益與“國家”財政平衡之間做出最合適的決策，而四萬元的補償金額是在綜合多方因素後，得出的較為妥當的方案。



卓榮泰還指出，儘管部分“立委”提案了更高的補償金額，“行政院”必須考慮到政策執行的可行性與財政負擔，這也是為什麼未能採納六萬元版本的原因。對於徐巧芯提出的溝通不足問題，卓榮泰則重申，政府已經多次向黨團與相關委員表達立場，並認為這是一個超越黨派利益的討論。最終的決策是考量了“國家”財政狀況，而非單一黨派立場。



徐巧芯對此回應表示，若“行政院”在溝通過程中能更早清楚表達四萬元的財政限制，許多“立法委員”在提案過程中可能會有不同考量，進一步避免了現今的混亂情況。她強調，未來應加強政府與立法機構之間的協調，避免類似情況再次發生。