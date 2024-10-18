硬起來！朱立倫令藍委擋撥補台電2千億預算

國民黨主席朱立倫說，錯誤政策全民受害，“立院”不可能買單。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北10月18日電／新版電價16日正式上路，雖然民生用電凍漲，不過產業電價平均調幅達12.5%，“行政院”還編列新台幣2000億元預算要撥補台電。中國國民黨主席朱立倫18日在臉書發文表示，“立法院”決議29日邀請“行政院長”卓榮泰為能源政策專案報告。國民黨籍“立法委員”將強力監督，全力把關，絕不讓錯誤的能源政策造成的全民損失的預算過關！



朱立倫指出，這段期間，我們不斷地呼籲民進黨政府、賴清德，必須要以民生為念，以“國家安全”為慮。當國際友人、民間企業、在野黨不斷提醒台灣必須檢討能源政策的問題；可惜的是，民進黨仍寧願用鬥、用衝，無視在野與民意的呼喚，硬是要讓在野黨與民意吞下、替錯誤的政策買單、背書。



朱立倫強調，錯誤政策造成電價兩年內4次調升，產業用電漲了66%。同時政府的追加預算以及明年總預算中，繼續編列了2000億元要補貼台電，等於要每位國民多付9000元替民進黨錯誤的能源政策買單。



朱立倫說，更嚴重的是民進黨政府錯誤的能源政策一天不改，台電的虧損就一天不止，虧損的錢坑只會越補越大洞，未來還要繼續補貼。台灣走在錯誤的能源道路上，那影響的就不只是今天每位國民口袋中的9000塊，而是滾雪球般地債留子孫！



朱立倫表示，而近來，“經濟部長”的談話充滿矛盾和推拖。包括，“撥補後若兩年內仍漲電價，是他告別的時候”、“光電目標延至2026年達標”，甚至提議台灣不缺電卻要到“菲律賓種電”等。我們必須正告郭智輝，“能源政策正確方向”與“官員的烏紗帽”完全不在同個天秤上，個人的去留、烏紗帽在不在？台灣民眾並不在乎；反倒台灣若因為民進黨的意識形態，而走在危險的能源鋼索上、無止盡的財政錢坑上，就算是拿100頂烏紗帽來抵，也不夠還給台灣人民。



朱立倫說，所以，我們必須不厭其煩地告訴賴清德、卓榮泰，跨越意識形態，也不要用“鬥”的方式對付在野黨。共同解決解決錯誤能源政策的困境。同時也要提醒朝野“立法委員”們，錯誤政策一天不改，全民受害，“立法院”就絕無可能買單！