藍委吳宗憲：柯文哲99.9999%被起訴

藍委吳宗憲受訪。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北10月18日電／京華城容積率弊案持續延燒，曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲17日接受《中午來開匯》政論節目專訪中指出，肅貪案件只要被告曾經被羈押過，依照檢方的慣例一定會起訴，“柯文哲99.9999%一定起訴”。



吳宗憲說，檢方羈押最長4個月，最晚10月31日前就知道檢方是否申請延押柯文哲，若沒延押，11月4日就會知道是否起訴，通常都是押到起訴，99.9999%一定起訴，因為肅貪案件只要被告曾經被羈押過，依照檢方的慣例一定會起訴。



他說，雖然依照刑事訴訟法規定，如果查無實據的話可以不起訴，但是依照檢方的慣例，只要《貪污治罪條例》的被告被羈押過，一定會起訴，即使證據不足也會讓法官去判無罪，這個是檢方的慣例。



吳宗憲認為，所以在他看來，柯文哲是一定會被起訴，起訴的時間點要看10月底有沒有延押，如果沒有延押，當然在11月4日以前就會起訴。



主持人問及目前民眾黨主席柯文哲案的最新民意調查，有47%的人認為司法是公正的，但也有34.2%的人認為柯文哲並沒有獲得司法的公平審理，換算下來，總共有660萬人認為對柯文哲不公平。吳宗憲表示：“持平看待這件事情，其實偵辦上，檢方當然有非常多的問題。”



除了媒體不斷得到這麼多所謂的內幕消息外，吳宗憲認為，檢察官想要搏聲量，沒把當事人權益當回事，這是極其嚴重的。他也無奈表示，與其讓少數有不良思想的檢察官到處洩密，來換取自己利益，那不如修法，乾脆以後所有檢察官辦案，愛講就去講，高興就去講。



“現在從部長、廉政署、“調查局”，全部都處理不了這件事，司法機關是在配合執政黨，修理這位當事人！”吳宗憲表示，咸濕簡訊、1500、200等記載，讓他質疑司法人員到底在做什麼？“這些司法檢察官，你們是在執行國家法律的人，結果今天帶頭外洩這些資料給特定媒體，這應該嗎？”



有關柯文哲第5次提審，表現仍是順從的，這又是否具有什麼特定意義？吳宗憲回應：“照理說，正常被告在看守所裡面羈押時，檢察官提訊他，基本上都提訊得到。之前柯P拒絕出庭， 其實在檢察官立場上，基本上是不會同意的，但如果可以說明原因，就可接受。”



至於為何傳訊這麼多人，包括東森集團總裁王令麟、茂德集團負責人張高祥和博弈大亨陳盈助等大咖？吳宗憲說，司法面前一律平等，傳這麼多人，推測應該是金流查緝上出了障礙：“傳這麼多人，應該是要‘間接’、‘推論’1500是錢，而不是時間；承辦檢察官無法證明金流，只好找這麼多人來證明Excel上的數字是金錢。”



吳宗憲認同檢察官這麼查，說這是一個偵查手法、沒問題，只是從這個方式，檢察官在金流遇到瓶頸了。相較之下，民進黨籍前桃園市長鄭文燦案是在家裡找到錢，卻無法解釋，這是人贓俱獲。



他也指出，宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安和新竹縣長楊文科案子，都有檢討洩密案，卻都沒人被處分。高虹安的案子，北檢檢討了30件也沒人處分、廉政署檢討了10件也沒人處分；楊文科的案子，檢討60件也沒有人被處分，“洩密已成客觀事實，但所有機關都說沒犯錯，與“法務部”討論多次，但都無下文”。



吳宗憲表示：“以前有句話‘法院是國民黨開的’，但民進黨執政後才介入之深，謝國樑案子，是因為罷免沒過，才又丟一個案子出來，否則怎會跑一個‘謝國樑200’。”他說，民進黨做的所有事情只為選舉，基隆罷免案讓民進黨秘書長林右昌受傷，因此回過頭修理基隆市長謝國樑。



吳宗憲說，大法官跟法官不一樣，大法官跟政務官、政客配合亂帶風向，但北檢是司法官、事務官，現在也跟著政客亂丟訊息傷害當事人，民進黨只在乎下一次選舉，只在乎選舉會不會贏。