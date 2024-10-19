李其澤：石破茂倡亞洲北約顯示日本的危機感

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月19日電（記者 方敬為）針對日本首相石破茂倡議成立亞洲版北約，並主張修改《美日安保條約》實踐日、美對等同盟關係。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，相關構想顯示出日本對東亞情勢不甚樂觀，尤其是在台海方面，倘若未來台灣有事，對日本而言等於失去安全緩衝區，其面對中國的壓力比美國更為直接，有濃厚的危機感。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



石破茂公開倡議成立“亞洲版北約”，並鼓吹東盟國家響應，但未獲認同，令包括美國、印度等也沒有明確表態支持，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）對此表示，“現在討論該提議為時過早，華府並不打算在印太地區建立類似北約的防衛組織。”在“亞洲版北約”構想遇挫後，石破茂又拋出修改《美日安保條約》以實現雙方對等的同盟關係，也未能得到美國的明確支持。



李其澤表示，觀察石破茂的戰略構想，明顯是針對中國，但由於針對性質過於強烈，且未必符合美國的戰略需求及效益，因此美國等主要盟友都未表態支持，在亞洲的印度、東盟更不可能貿然答應，畢竟中國在地緣政治的影響力強，所以石破茂目前所拋出的戰略思維，看起來是行不通，卻也間接顯示日本對東亞整體形勢的憂慮。



李其澤指出，石破茂是個右派，且可以看出對中國政策是強硬的，雖然目前甫上任有表現出對中國的友善，可是從實際上其拋出的軍事及戰略想法，可以明確看出有意執行前首相安倍晉三的戰略構想，也就是響應“四方安全會談”（QUAD），擴大結合美、日、印、澳在亞太建構安全體系，並以此為基礎進一步擴大成類似北約的組織，希望將韓國、紐西蘭甚至東盟國家都納入。

