劉德海語中評：美大選若差距太近可能會暴動

劉德海受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月19日電（記者 黃筱筠）美國總統大選即將在11月5日進行投票，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人特朗普選情接近，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，美國大選還是拉鋸戰，美國媒體現在多數又倒向特朗普，勝負很難講，但如果兩人差距太近，美國可能發生暴動。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



他認為，美國大選兩位競爭者仍陷入拉鋸戰。賀錦麗沒有當過內閣官員，不像前國務卿希拉里歷練多，賀錦麗一路走來多在加州，經歷集中在加州，其他州是這次選舉才有機會去看看，也缺少政策決策經驗。特朗普至少已經當過4年總統，表現出來是美國想要的強勢領導人威望。



劉德海表示，美國有七個州被認為是搖擺州，包括：亞利桑那州（現任州長是民主黨凱蒂·霍布斯）、喬治亞州（現任州長共和黨籍布萊恩·坎普）、密西根州（現任州長民主黨籍葛瑞琴·惠特梅爾）、內華達州（現任州長共和黨籍約瑟夫·邁克爾·隆巴多）、北卡羅來納州（現任州長民主黨籍羅伊·阿斯伯里·庫珀三世）、賓夕法尼亞州（現任州長民主黨籍夏皮羅）和威斯康辛州（現任州長民主黨籍托尼·埃弗斯）。



他指出，衹有內華達州與喬治亞州兩州是共和黨籍州長，其他五個搖擺州是民主黨籍州長，這對民主黨有利，但若是選票差相差太近，共和黨可能會質疑民主黨籍州長是否動手腳。因此，票數接近可能會有暴動發生。



美國政治新聞網站Politico15日率先曝光蔡英文將在幾周內訪問美國，用意是什麼？劉德海表示，就算是真的可以訪美，能見到誰呢？如果都見不到重要的人，那訪美有什麼意義。而且蔡訪美是誰出的錢。賴清德之前傳出要出訪過境美國，但是都沒去，“蔡難道是代表賴嗎？賴會信任蔡嗎？”還是蔡英文之後還要選大位？