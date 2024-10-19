徐弘庭：藍白合作監督綠　但司法要就事論事

台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，台北地檢署聲請扣押京華城土地已獲台北地院核准，火燒向中國國民黨籍台北市長蔣萬安是否要拍板停工，牽動藍白合不合。國民黨籍台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，政治方面藍白都是在野，本就該共同合作監督民進黨，但司法方面要就事論事，必須等起訴、判決結果如何，蔣萬安目前僅下令停止施工勘驗是正確的。



徐弘庭，現年42歲，台北市生，台灣大學政治學系高階公共行政碩士在職專班，32歲即當選台北市第六選區（大安、文山）議員，連任3屆。現任國民黨中常委。曾任前“立委”周守訓、前悠遊卡公司董事長連勝文幕僚、國民黨青年團副總團長、國民黨青工會副總會長、青年發展基金會執行長。



京華廣場停不停工，北院回函給台北市政府自行決定，民進黨傾全黨之力迫蔣萬安下令停工，但蔣萬安則表示依法只能停止施工勘驗，不過也是有達到實質停工的效力。綠營仍持續追打，牽動藍白合與否。



徐弘庭表示，政治歸政治、司法歸司法，他認為不該用政治的角度去看這件司法問題，若說在野的國民黨與台灣民眾黨，共同合作監督民進黨施政，那本來就該這樣做，但司法案件應就法論法、就事論事，兩者切不可混為一談，也沒必要混為一談。



徐弘庭說，從監督民進黨執政的角色上，國民黨當然也期待民眾黨可扮演好自己的角色，一起共同監督執政黨，能合作就合作。司法方面，也期待民眾黨的朋友，好好地清楚解決，國民黨是客觀看到此事。很多人說民眾黨遇到司法問題，國民黨應拉民眾黨一把，但其實想拉也無法拉，國民黨哪有能力去影響司法？這並非實質問題，拉了也沒意義，是民眾黨自己要解決。



徐弘庭向中評社說，很多人雖逼迫蔣萬安要下令立即停工，但蔣萬安選擇用謹慎處理的態度，他是認同蔣萬安作法，因若倉促停工，那不就成了柯文哲任內的遠雄大巨蛋案嗎？台北大巨蛋與台北市政府尚有很多官司要打，先別講誰對、誰錯，光法律費用就衍生出多少？