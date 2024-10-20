鄭正鈐：賴清德只知道鬥　選民絕不會買單

中國國民黨籍立法委員鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月20日電（記者 盧誠輝）針對賴清德雙十談話的“中華民國論”，中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，賴近期不斷提“中華民國”只是選票考量，為了搶“中華民國”派的選票，因為賴直到現在仍不願意唱“國歌”，賴從520上任至今不管對內對外就只知道鬥，他相信賴戰狼性格，選民絕對不會買單。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年代表國民黨競選新竹市“立委”以9.5萬多票（36.96%）當選第10屆“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐指出，賴清德從520上任後的“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”、雙十晚會的“祖國論”，到雙十談話的“中華民國論”，都讓台海陷入緊張關係，也引發大陸解放軍先後2次的圍台軍演，讓兩岸陷入兵凶戰危的險境，賴要負起最大的責任。



他說，賴清德過去根本不願意提“中華民國”這4個字，但近期一系列談話卻不斷大談“中華民國”，在他看來，賴的“台獨”立場完全沒有改變，這點光看賴直到現在連“國歌”都不願意唱就可以知道，賴提“中華民國”只是為了選票上的考量，主要目的就是想搶“中華民國”派的選票。



鄭正鈐提到，賴清德過去在2020大選前和蔡英文在民進黨內競爭初選提名時，就不斷再三強調自己是“務實的‘台獨’工作者”，儼然就是一副“台獨”金孫”的高傲模樣，反而是當時蔡英文提出“中華民國台灣”說法的時候，還被4位“台獨”大老發表公開信批評逼宮。

