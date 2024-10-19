新竹眷村文化節變調　車載防空飛彈也來了

新竹眷村文化節入口處擺放一具“車載劍一防空飛彈系統”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹眷村文化節今日登場，原本是讓遊客體驗眷村文化與品嘗眷村美食的活動卻變了調，因為在活動現場竟搬來一具“車載劍一防空飛彈系統”在現場展示，讓許多遊客看了傻眼，更直呼原本的眷村美味變成煙硝味，希望眷村文化不要變成戰地文化。



新竹市眷村文化節今日在新竹市將軍村登場，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍“立委”鄭正鈐、國民黨籍新竹市議員鍾淑英、段孝方、林慈愛和民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席觀禮。



新竹市將軍村是823砲戰後所建，為安頓常年駐守金門的軍官眷屬，因該眷村為團長級以上領導幹部及家眷的甲級眷舍，故又被稱為“將軍村”。而每年新竹眷村文化節都在將軍村內舉辦，原本活動是為了讓遊客體驗眷村文化與品嘗眷村美食，但今年卻在將軍入口處找來一具“車載劍一防空飛彈系統”在現場展示，讓許多遊客看了相當傻眼。



幾乎每年都會來參加新竹眷村文化節的陳先生向中評社表示，過去眷村文化節都是讓遊客到場體驗軍村文化與體驗眷村美食為主，但今年卻在大陸解放軍圍台軍演過後，就在活動現場展示車載防空飛彈系統，讓他覺得新竹眷村文化節已經變了調，原本的眷村美味變成煙硝味，希望眷村文化不要變成戰地文化。



新竹市政府文化局則表示，“車載劍一防空飛彈系統”是駐紮於新竹市空軍基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊所有，主要目的是希望讓民眾打卡留念，並同時瞭解台灣“國防”科技的發展。