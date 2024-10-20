中評鏡頭：新竹眷村文化節有專屬美味記憶

新竹市眷村文化節共找來35家新竹在地知名眷村美味店家共襄盛舉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月20日電（記者 盧誠輝）新竹市眷村文化節19日登場，現場共找來35家新竹在地知名眷村美味店家共襄盛舉，打造新竹眷村專屬的美味記憶。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，今年眷村文化節以眷村的“專屬記憶”、“佳餚手藝”及“濃情蜜意”三種特別的意義為概念主題，邀請市民一同回味過去眷村的美好回憶。



新竹市眷村文化節19日在新竹市將軍村登場，包括邱臣遠、中國國民黨籍“立委”鄭正鈐、國民黨籍新竹市議員鍾淑英、段孝方、林慈愛和民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席觀禮。新竹市將軍村是823砲戰後所建，為安頓常年駐守金門的軍官眷屬，因該眷村為團長級以上領導幹部及家眷的甲級眷舍，故又被稱為“將軍村”。



邱臣遠指出，新竹市政府致力延續並保存傳統文化，為了讓市民能更加瞭解豐富的眷村文化，近年更積極從軟、硬體層面著手，投入數億元經費，改造、修復與活化新竹市光復路至東大路這條眷舍最為集中的眷村文化景觀廊帶。去年底也針對全區對外開放營運的將軍村，投入超過新台幣2億元的修復經費，打造嶄新的眷村文化園區。



新竹市政府文化局表示，今年的新竹市眷村文化節活動內容精采豐富，共計有包括包子、涼麵、肉粽、米粉和臘肉等35家新竹在地知名眷味店家共襄盛舉，市府更邀請風城藝術玻璃作家協進會老師在活動現場以拉絲工藝展示玻璃製作的過程，讓民眾可以一窺過往新竹市眷村“家庭即工廠”時期的專屬記憶，並體會玻璃產業在新竹市代表的獨特意義。