鄭正鈐批卓榮泰違法亂政　盼懸崖勒馬

中國國民黨籍立法委員鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐18日在“立法院”為了總預算案、《通訊傳播委員會組織法》和《原住民保留地禁伐補償條例》槓上“行政院長”卓榮泰，鄭19日回到新竹選區出席活動時仍忿忿不平地告訴中評社，卓打著依法行政的旗卻幹著違法亂政的事，他期盼卓能懸崖勒馬，盡快在“立法院”和在野黨好好協商解決問題。



鄭正鈐19日到新竹將軍村出席新竹市眷村文化節活動，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、國民黨籍新竹市議員鍾淑英、段孝方、林慈愛和民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席觀禮。新竹市將軍村是823砲戰後所建，為安頓常年駐守金門的軍官眷屬，因該眷村為團長級以上領導幹部及家眷的甲級眷舍，故又被稱為“將軍村”。



鄭正鈐向中評社表示，他18日會在“立法院”之所以會槓上卓榮泰，主因是看不慣“行政院”打著依法行政的旗，但實際上卻幹著違法亂政的事情，包括總預算案、《通訊傳播委員會組織法》和《原住民保留地禁伐補償條例》都一樣，“行政院”不按照“立法院”通過的法律去執行與編列預算，只會搗亂。



鄭正鈐指出，尤其是《原住民保留地禁伐補償條例》早已經過“立法院”三讀通過，賴清德在6月23日也已公布了，但“行政院”在沒有提起覆議的情況下，卻又表示對該條例窒礙難行，這不是違法亂政那什麼才叫違法亂政？



鄭正鈐呼籲卓榮泰應即時懸崖勒馬，趁現在總預算案還在程序當中，還來得及做調整的時候，趕快趁最後這幾天好好來跟在野黨協商解決問題，不要再打著依法行政的旗卻幹著違法亂政的事情，不依法編列預算，把民主制度踐踏在腳下。