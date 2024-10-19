聲援柯文哲新竹場　6百板櫈小草陸續湧入

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥手舉看板力挺柯文哲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今晚在新竹孔廟前舉辦聲援柯文哲活動，由於新竹市是民眾黨主席柯文哲的老家，因此到場聲援的小草人數是否踴躍，備受外界關注，現場工作人員告訴中評社，現場目前共準備1000張板櫈，目前先放置600張板櫈，預估時間越晚人數會越多。



台灣民眾黨新竹市黨部今晚在新竹孔廟前舉辦“集結！為司法正義站出來”集會，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、陳昭姿及秘書長周榆修，還有民眾黨在地民意代表新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥也都沒有缺席，另外包含台北市議員張志豪、資深媒體人毛嘉慶、也都將先後上台致詞聲援柯文哲。



民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥向中評社表示，這次集會並未特別對外動員，相信小草都會自動自發到場，用行動支持與捍衛柯文哲的清白，他希望透過這次活動能向司法不公表達抗議，也對台灣的民主法治被特定政黨綁架怒吼，希望所有認同民眾黨理念的人都能一起站出來發聲，團結在一起讓執政者聽見人民的聲音。



晚上約6時活動剛開始，現場600張板櫈約僅坐滿一半共約300人到場，但隨著天色漸暗，小草陸續湧入現場，截至晚間約6時30分，現場板櫈已約坐滿超過三分之二共約近5百人到場聲援柯文哲，許多小草都自製看板出席活動，預估時間越晚小草人數會越多。

