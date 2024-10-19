柯美蘭哽咽控押人取供　誓言絕不讓綠得逞

柯美蘭哽咽控訴執政黨押人取供。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案從9月5日遭收押禁見至今已邁入第45天，民眾黨今日在柯的新竹老家孔廟前舉辦聲援活動，柯妹柯美蘭在晚間約6時活動剛開始時就上台致詞，她哽咽表示執政黨押人取供，讓她只能獨自面對因病住院的柯爸柯承發的身體狀況，她絕對不會向惡勢力屈服，一定要等到哥哥出來。



台灣民眾黨新竹市黨部今晚在新竹孔廟前舉辦“集結！為司法正義站出來”集會，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、陳昭姿及秘書長周榆修，還有民眾黨在地民意代表新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥也都沒有缺席，另外包含台北市議員張志豪、資深媒體人毛嘉慶、也都將先後上台致詞聲援柯文哲。



柯美蘭剛上台時臉上還有笑容，但一提到父親就忍不住哽咽落淚表示，本來她今晚應該整晚陪著大家，但因為她待會還要到台大醫院總院探望因病住院的爸爸，因為柯爸身體不太好，但執政黨卻押人取供，押她哥哥，讓她只能獨自面對柯爸的身體狀況。



柯美蘭強調，她絕對不會屈服於惡勢力，她發誓這一生也絕對不會讓民進黨得逞，她待會要去看爸爸，結束後她就要去土城看守所外靜坐，她每周都去，因為她很憤怒，而她正在等著哥哥出來。



柯美蘭致詞時，數度哽咽，現場台下小草加油聲不絕於耳。中評社現場觀察，截至晚間約7時，活動現場約600張板櫈已被陸續湧入的小草坐滿。