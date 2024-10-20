周志杰語中評：綠似泥鰍 藍應推統一有利論

台南成功大學政治學系教授周志杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月20日電（記者 蔣繼平）針對賴清德雙十慶典演說後中國國民黨兩岸論述的神主牌是否被搶走。台南成功大學政治學系教授周志杰向中評社表示，賴的務實“台獨”論述已接近完結篇，從執政前的緊箍咒、執政時的擋箭牌，現已變成偽裝服，綠的論述如同泥鰍會進化，藍營則枯燥乏味，他認為，藍營要從“獨立必亡論”，發展為統一有利論，提出統一方略才有市場區隔，被動消極活在綠營創造的“主權”戰場，只會節節敗退。



周志杰，美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士。現職為成功大學政治學系專任教授，兼成功大學兩岸與華人治理研究中心主任，專長領域為：兩岸關係、台商研究、政治經濟風險分析、國際關係、區域安全。



周志杰表示，觀察賴清德在論述上是有系統與方略，以互不隸屬作為核心做發揮，承接蔡英文執政第二任期的論述，進一步作昇華。從就職演說的“國民主權論”，“主權屬於國民”，“國民生活在台澎金馬”，嫁接“中華民國”等於台灣，用屬人主義去推屬地主義。“祖國論”就更清楚，某種程度混淆政府與國家概念，以及混淆治權與主權概念。最後都是把現狀下的分立分治，與“法理台獨”的“一邊一國”，混淆成現狀下的“一邊一國”。

