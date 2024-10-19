柯不知父住加護病房　李國璋籲用選票教訓綠

李國璋呼籲小草一定要用選票教訓民進黨。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案從9月5日遭收押禁見至今已邁入第45天，民眾黨今日在柯的新竹老家孔廟前舉辦聲援活動，民眾黨新竹黨部主委、新竹縣議員李國璋表示，柯爸住進加護病房前都不知道兒子被關在土城看守所內，而柯至今也不知道父親已住進加護病房，司法不公讓骨肉分離，他呼籲小草一定要用選票教訓民進黨。



台灣民眾黨新竹市黨部今晚在新竹孔廟前舉辦“集結！為司法正義站出來”集會，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、陳昭姿及秘書長周榆修，還有民眾黨在地民意代表新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥也都沒有缺席，另外包含台北市議員張志豪、資深媒體人毛嘉慶、也都先後上台致詞聲援柯文哲。截至晚間約7時，活動現場約600張板櫈已被陸續湧入的小草坐滿。



李國璋指出，柯爸柯承發因病被送進加護病房，他相信被收押在土城看守所的柯文哲至今仍不知道這件事情。柯家原本是一個非常優秀傑出的家庭，柯家出了2個台大醫院的醫生都毅然投入政治來為社會服務，結果換來的卻是莫名其妙的把柯文哲押在土城看守所裡沒有辦法出來。



李國璋感嘆，柯文哲不知道自己的爸爸正在加護病房，而柯爸直到進入加護病房前也不知道柯文哲被收押在土城看守所內，原來從台大醫院到土城看守所是這麼遠，司法怎麼會搞成這樣讓骨肉分離？讓父子彼此都不知道對方的下落，難道這就是民進黨要的嗎？



李國璋痛批，綠能你不能，大家還要忍受民進黨多久呢？就像柯文哲說的，一個人走得快，一群人走得遠，但是最重要的是大家一定要繼續堅持下去，彼此互相加油打氣，用同理心去爭取說服身旁的親朋好友，若不支持民眾黨或不喜歡柯文哲都沒關係，但一定要為公平正義勇敢站出來，2026和2028一定要用選票來教訓民進黨。